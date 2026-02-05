Giá vàng biến động mạnh, xuất hiện tình trạng "mua vàng trên giấy" ở TPHCM

Sáng 5-2, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao ngay ở mức 4.965 USD/ounce, giảm khoảng 100 USD/ounce so với sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh những ngày qua. Nếu so với mốc đỉnh thời đại 5.600 USD/ounce lập hôm 29-1, giá vàng vẫn giảm hơn 600 USD/ounce nhưng cũng phục hồi rất mạnh từ mức đáy 4.400 USD của đợt giảm sốc vừa qua.

Đà tăng giảm chóng mặt của giá vàng thế giới khiến giá vàng trong nước cũng dao động hàng triệu đồng mỗi ngày. Tính tới cuối ngày hôm qua, 4-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 177,2 triệu đồng/lượng mua vào, 180,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các đơn vị báo giá mua vào 176,7 triệu đồng/lượng, bán ra 179,7 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý, dù giá vàng trong nước đang thấp hơn trên 10 triệu đồng so với mốc đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng lập ngày 29-1, và có thời điểm rớt xuống chỉ còn 166 triệu đồng hôm đầu tuần, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn cao.

Miếng vàng 24K 0,1 chỉ được giới trẻ và nhiều người mua để dành, tích lũy với giá hiện tại là 1,8 triệu đồng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại cửa hàng của nhiều công ty vàng như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải những ngày qua, rất nhiều người tới từ sáng sớm để bốc số, xếp hàng chờ tới lượt giao dịch.

Do nguồn cung hạn chế nên số lượng bán ra vàng nhẫn nhỏ giọt, mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn/lần xếp hàng/số giao dịch, xuất hiện tình trạng "mua vàng trên giấy hẹn".

Ghé vào chi nhánh Công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải (phường Bàn Cờ, TPHCM), chị Nhật Thanh hỏi mua 5 lượng vàng nhẫn trơn. Tuy nhiên, nhân viên công ty nói chị phải đặt hàng trong 70 ngày, thanh toán trước và giá được tính tại thời điểm thanh toán.

"Nếu tôi chỉ mua 5 chỉ, hoặc 1 lượng vàng, có cần đặt trước không? Và nếu thanh toán trước toàn bộ giao dịch, chỉ nhận giấy hẹn, liệu tới ngày hẹn không có vàng giao, tôi phải làm sao?' – chị Thanh thắc mắc.

Nhân viên cửa hàng này giải thích, nếu có nhu cầu tiền gấp, khách có thể mang giấy hẹn tới cửa hàng để được thu lại với giá tại thời điểm giao dịch. Còn vàng sẽ được giao theo giấy hẹn như công ty cam kết!

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ khách đặt mua vàng số lượng lớn, ngay cả khách đặt mua sản phẩm vàng 99,99% Tiểu Kim Cát loại 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải, nếu sau 200 số giao dịch phát vào sáng sớm – cũng phải đặt hàng trước 60 ngày. Sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát là một trong những miếng vàng mini đang gây sốt thời gian qua và mỗi ngày, công ty này chỉ phát ra 200 số cho khách vào sáng sớm.

"Nếu chị đi vào sáng sớm để xếp hàng, bốc số sẽ mua được ngay. Còn nếu sau 200 số, sẽ đặt trước và nhận hàng sau 60 ngày" – nhân viên công ty giải thích.

Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn đông dù giá biến động mạnh

Tình trạng "mua vàng trên giấy" xuất hiện ở TPHCM gần đây, sau khi được một số thương hiệu vàng triển khai ở Hà Nội, trong bối cảnh nguồn cung vàng khan hiếm còn nhu cầu mua của người dân vẫn cao.

Chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Châu Đình Linh, nhận định việc "mua vàng trên giấy" có thể gặp một số rủi ro trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn nguồn cung, người mua đối diện nguy cơ không nhận được vàng như cam kết. Bản chất tờ giấy mua vàng chỉ là một lời hứa. Nếu xảy ra trục trặc, người chịu rủi ro vẫn là nhà đầu tư.

"Về dài hạn, vàng vẫn có vai trò tích trữ giá trị, nhất là trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, đầu tư vàng theo kiểu lướt sóng, sử dụng đòn bẩy tài chính tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Người dân chỉ nên mua vàng tích lũy dài hạn, bằng nguồn tiền nhàn rỗi, tránh tâm lý FOMO và tuyệt đối không vay mượn để đầu tư" – TS Linh khuyến cáo.