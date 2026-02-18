Chân dung tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, ông “Vua hàng hiệu” của Việt Nam

Tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn “Vua hàng hiệu” là ai?

Johnathan Hạnh Nguyễn (sinh năm 1951 tại Nha Trang) là một doanh nhân Việt kiều nổi tiếng, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Ông được mệnh danh là "Vua hàng hiệu" tại Việt Nam với danh mục kinh doanh hơn 100 thương hiệu quốc tế thuộc hàng xa xỉ.

Trước khi trở thành doanh nhâ, từ năm 23 tuổi, Johnathan Hạnh Nguyễn rời Việt Nam sang định cư tại Philippines, sau đó tiếp tục du học tại Mỹ và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực hàng không. Những năm còn là sinh viên, ông từng phải làm cùng lúc 3–4 công việc để tự trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, tích lũy kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thương trường từ rất sớm.

Năm 1980, ông gia nhập Hãng hàng không Philippines Airlines. Trong quá trình công tác, Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang Philippines vào năm 1985. Đến năm 1990, sau một thập kỷ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, ông quyết định thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương – Imexpan Pacific (IPPG), đặt nền móng cho đế chế kinh doanh sau này.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn được mệnh danh là "Vua hàng hiệu". Ảnh tạo bởi AI.

Tôi thích dùng từ tử tế hơn thành công, bạn có thể là một doanh nhân thành công nhưng nếu không tử tế, không có tâm và tuân thủ đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật thì sự thành công sẽ chỉ trong một giai đoạn và không bền vững. Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn giàu thứ mấy Việt Nam

Dù không được nhắc tên trong danh sách các tỷ phú giàu nhất Việt Nam do Fober công bố nhưng ông được biết đến với khối tài sản khổng lồ.

Sau khi ghi dấu ấn với hàng loạt dự án lớn nhỏ có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 280 triệu USD, Johnathan Hạnh Nguyễn bắt đầu quay về đầu tư tại quê hương Khánh Hòa. Dự án đầu tiên là khách sạn Lodge Nha Trang, cao 14 tầng, tiêu chuẩn 3 sao, với tổng vốn gần 13 triệu USD. Tiếp đó, ông phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không và Tổng công ty Hàng không Việt Nam triển khai dự án Nhà ga hành khách quốc tế – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Công trình này hoàn thành và đi vào hoạt động chỉ sau 18 tháng, trở thành dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín và năng lực của ông trong giới chuyên môn.

Trên đà phát triển, Tập đoàn IPPG mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước như DFS, SASCO, Autogrill…, đầu tư chuỗi cửa hàng miễn thuế, cửa hàng lưu niệm, ẩm thực và các dịch vụ phi hàng không tại hàng loạt sân bay ở Việt Nam và Philippines.

Không dừng lại ở lĩnh vực hàng không, Johnathan Hạnh Nguyễn còn được biết đến như “vua hàng hiệu” khi mạnh tay đầu tư vào bất động sản thương mại cao cấp. Ông chi khoảng 40 triệu USD để cải tạo khu mua sắm Rex Arcade trong khách sạn Rex – công trình kiến trúc mang phong cách Pháp, biểu tượng của Sài Gòn từ năm 1927. Bên cạnh đó, IPPG tiếp tục rót khoảng 400 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, biến nơi đây thành trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu Hà Nội và là đầu mối phân phối độc quyền nhiều thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam.

Tại các trung tâm thương mại do IPPG vận hành, hàng loạt thương hiệu thời trang danh tiếng như Chanel, Dior, Burberry… được trưng bày và phân phối chính thức, góp phần đưa thị trường hàng hiệu Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Ảnh tạo bởi AI.

Song song với sự nghiệp kinh doanh, Johnathan Hạnh Nguyễn còn sở hữu khối tài sản cá nhân đáng chú ý, gồm biệt thự sang trọng tại vị trí đắc địa, du thuyền hạng sang 5 phòng ngủ trị giá khoảng 4 triệu USD (tương đương 97 tỷ đồng), cùng bộ sưu tập siêu xe gồm nhiều mẫu Rolls-Royce, Bentley, Lexus và đặc biệt là Maybach 625 – dòng xe có giá hơn 1 triệu USD khi nhập khẩu về Việt Nam.

Kho tàng đồ sộ Huân chương, Bằng khen

Sau nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, những đóng góp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và Tập đoàn IPPG đã được ghi nhận với gần 400 huân, huy chương và bằng khen do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trao tặng, nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế – xã hội và công tác thiện nguyện. Cuối năm 2020, ông được vinh danh là một trong 10 gương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Đặc biệt, tháng 3/2021, ông được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; cùng năm, ông được tôn vinh danh hiệu “Gương sáng Pháp luật”. Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn nhận giải thưởng của Chủ tịch Hạ viện Philippines nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ thương mại và ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines.

Mới đây, ông cũng được đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”. Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết đang lấy ý kiến về việc trình xét, phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), cư trú tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Việc lấy ý kiến được thực hiện theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thi đua, khen thưởng. Trước đó, ngày 3/12/2025, UBND TP.HCM đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu này cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.