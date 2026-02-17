Giá vàng hôm nay mới nhất (17/2): Tiếp đà giảm sâu ngày đầu năm mới

Giá vàng hôm nay 17/2 "đóng băng"

Giá vàng hôm nay 17/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục không biến động trong ngày đầu năm mới 2026.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới 17/2 tiếp tục giảm mạnh dưới mức 4.900 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 30 phút hôm nay ngày 17/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.896 USD/ounce, giảm mạnh 114 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng đang liên tục giảm trong phiên hôm nay, từ dưới mốc 5.000 USD/ounce, sau đó, tiếp tục giảm dưới mức 4.900 USD/ounce trong bối cảnh giao dịch thưa thớt vào kỳ nghỉ lễ.

Mặc dù vậy, theo giới chuyên gia, giá vàng giảm xuống các mức thấp là cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào. Theo các nhà phân tích hàng hóa tại ANZ, giá vàng dường như đang ổn định quanh mức 4.800 - 5.000 USD/ounce, nhưng điều đó không có nghĩa là kim loại quý này sẽ giữ nguyên ở mức đó trong thời gian dài, vì một ngân hàng quốc tế đã nâng mục tiêu giá vàng trong quý II/2026.

Trong báo cáo mới nhất về vàng, các nhà phân tích hàng hóa tại ANZ cho biết họ dự kiến ​​giá vàng sẽ đạt 5.800 USD/ounce trong quý II/2026, tăng mạnh so với mục tiêu trước đó là 5.400 USD/ounce.

"Mặc dù sự biến động gần đây đã làm dấy lên câu hỏi liệu giá vàng đã đạt đỉnh hay chưa, nhưng chúng tôi tin rằng đợt tăng giá này vẫn chưa đủ mạnh để đảo chiều trong thời gian ngắn tới", các nhà phân tích cho biết.

Giá vàng giảm mạnh từ mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce hồi tháng trước khiến một số nhà đầu tư lo ngại giá có thể giảm mạnh, tương tự như các chu kỳ trước đây như đỉnh điểm năm 1980 hoặc mức cao năm 2011.

Tuy nhiên, ANZ lưu ý rằng điều kiện thị trường hiện nay khác biệt đáng kể, với giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay. Áp lực lạm phát giảm cũng đã khiến thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ ba vào tháng 12.

"Những bất ổn về địa chính trị và kinh tế có thể sẽ tiếp diễn, với việc ông Trump tiếp tục sử dụng thuế quan như một mối đe dọa. Sự chú ý của thị trường đang dần chuyển sang tác động tiềm tàng của thuế quan, điều mà vẫn chưa thể hiện đầy đủ trong dữ liệu kinh tế và lạm phát. Và những nghi ngờ vẫn còn xung quanh uy tín của Fed trong tương lai. Bối cảnh như vậy sẽ làm tăng thêm sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với các tài sản thực như vàng", các nhà phân tích cho biết.

Nhìn xa hơn chính sách tiền tệ của Mỹ, ngân hàng Úc cho rằng vàng vẫn là chính sách bảo hiểm tối ưu chống lại sự bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Các nhà phân tích cho biết thêm rằng vàng vẫn là một tài sản phòng thủ hấp dẫn khi trái phiếu kho bạc Mỹ mất đi sức hút. Đồng thời, đây không chỉ là vấn đề riêng của Mỹ, vì mức nợ gia tăng trên toàn thế giới đang khiến các trái phiếu toàn cầu, bao gồm cả trái phiếu chính phủ Nhật Bản, trở nên kém hấp dẫn hơn.