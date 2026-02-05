Cuối ngày 5-2, giá vàng miếng SJC rớt tới 3 triệu đồng

Cuối ngày 5-2, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 174,2 triệu đồng/lượng mua vào, 177,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm nay.

Tính chung trong 1 ngày, giá vàng miếng mất tới 3 triệu đồng. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử của giá vàng ở mức 191,3 triệu đồng/lượng lập ngày 29-1, giá vàng đang thấp hơn trên 14 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại còn giảm mạnh hơn. Các sản phẩm vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% đang được công ty SJC được giao dịch quanh mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào, 174,5 triệu đồng/lượng bán ra - giảm tổng cộng 3,8 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi thủng mốc 4.900 USD/ounce, hiện được giao dịch quanh 4.876 USD/ounce, giảm tiếp khoảng 80 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh vào cuối ngày

Nếu so với phiên trước khi kim loại quý phục hồi lên khoảng 5.000 USD/ounce, mỗi ounce vàng đã rớt 120 USD/ounce chỉ trong một phiên.

Giá vàng liên tục biến động rất mạnh những ngày qua. Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù ông không loại trừ khả năng giá vàng tăng lên 6.000 USD/ounce nhưng nhiều khả năng giá sẽ kiểm tra mức hỗ trợ ở 4.000 USD/ounce.

"Việc giá vàng tăng vọt trong tháng 1 cho thấy năm 2026 sẽ là một năm giảm giá như một phần của quá trình đạt đỉnh. Đà tăng trưởng có thể đẩy giá trị của các loại kim loại quý này lên tới 6.000 USD nhưng sự điều chỉnh thông thường sẽ hướng về mức 4.000 USD/ounce" – ông McGlone lưu ý.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 152,7 triệu đồng/lượng.