Vì sao dịch vụ gội đầu Việt Nam gây sốt mạng Trung Quốc, thành đặc sản du lịch?

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ “dậy sóng” vì một trải nghiệm vốn rất đỗi quen thuộc với người Việt, đó là gội đầu ở tiệm. Từ một dịch vụ bình dân tồn tại nhiều năm qua, gội đầu ở Việt Nam đang được du khách Trung Quốc ví như “đỉnh cao hưởng thụ”, thậm chí được đưa vào danh sách những trải nghiệm “nhất định phải thử” khi du lịch Việt Nam.

Trên nền tảng Xiaohongshu, mạng xã hội chuyên về trải nghiệm sống và du lịch của giới trẻ Trung Quốc, một tài khoản chia sẻ dòng trạng thái “Một khi gội đầu ở Việt Nam, cuộc đời bạn sẽ thoải mái” và nhanh chóng gây sốt mạng.

Bài đăng khen ngợi trải nghiệm dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận đồng tình. Nhiều người chia sẻ rằng sau khi về nước, họ vẫn còn nhớ cảm giác được gội đầu ở Việt Nam, thậm chí tìm cách quay lại chỉ để trải nghiệm thêm lần nữa. Có người cho biết họ chưa từng nghĩ gội đầu lại có thể trở thành trải nghiệm thư giãn đến như vậy.

Vì sao du khách Trung Quốc mê mệt dịch vụ gội đầu Việt Nam?

Theo nhiều chia sẻ, yếu tố đầu tiên khiến du khách Trung Quốc mê mẩn chính là kỹ thuật gội và massage điêu luyện của nhân viên tại các tiệm gội đầu Việt Nam. Các thao tác được thực hiện nhịp nhàng, tỉ mỉ, kết hợp làm sạch tóc với massage đầu, cổ, vai, gáy khiến nhiều người “chưa gội xong đã muốn ngủ một giấc thật sâu”.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chăm sóc tóc cũng là điểm cộng lớn. Nhiều du khách ví von dầu gội ở Việt Nam "như có ma thuật", chỉ cần thoa lên tóc là mái tóc lập tức mềm mượt, nhẹ bẫng, thơm lâu và bồng bềnh rõ rệt. Phần lớn các tiệm sử dụng dầu gội thảo mộc, dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên hoặc các dòng sản phẩm phổ thông, nhưng hiệu quả mang lại khiến nhiều người bất ngờ.

Một du khách Trung Quốc chia sẻ trong phần bình luận: “Tóc tôi vốn rất nhanh bết dầu, nhưng sau khi gội đầu ở Việt Nam, tôi có thể giữ tóc sạch và thơm suốt 3-4 ngày. Tôi thực sự không hiểu vì sao lại khác biệt đến vậy”.

Không chỉ là gội đầu đơn thuần, việc gội đầu tại nhiều tiệm còn được nâng cấp thành liệu trình thư giãn hoàn chỉnh. Tùy từng tiệm và từng gói dịch vụ, thời gian gội đầu có thể kéo dài từ 30 phút đến hơn 2 tiếng. Trong suốt quá trình đó, khách được massage cổ vai gáy, giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi.

Dịch vụ gội đầu thường đi kèm với massage thư giãn. (Ảnh: Tiktok/@lisanailvn)

Một trong những yếu tố khiến du khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc, “sốc văn hóa” chính là mức giá. So với những gì nhận được, nhiều người cho rằng gội đầu tiệm ở Việt Nam quá rẻ.

Tại các tiệm bình dân, giá gội đầu chỉ khoảng 40 nghìn đồng nếu dùng dầu gội thường, từ 70 - 100 nghìn đồng nếu sử dụng dầu gội cao cấp hơn. Các tiệm chuyên về gội đầu dưỡng sinh, ngày càng phổ biến tại các thành phố lớn, có mức giá dao động từ 150 - 350 nghìn đồng, đi kèm massage đầu, cổ, vai, gáy chuyên sâu. Điều này khiến gội đầu tiệm ở Việt Nam trở thành một “món hời” trong mắt du khách nước ngoài.

Nhiều du khách cho biết họ thường boa thêm tiền vì cảm thấy dịch vụ vượt xa mong đợi. Một người viết: “Ở Trung Quốc, với số tiền này gần như không thể có trải nghiệm tương tự. Tôi sẵn sàng trả nhiều hơn nhưng ở Việt Nam, giá đã quá dễ chịu”.

Không riêng người Trung Quốc, ngày càng nhiều khách châu Âu và các khu vực khác coi gội đầu tại Việt Nam là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Với họ, đây không chỉ là dịch vụ làm đẹp, thư giãn mà còn là một nét văn hóa đặc trưng, phản ánh sự tinh tế và khéo léo trong cách chăm sóc con người của người Việt.

Dịch vụ gội đầu tiệm từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. (Ảnh: Getty Images)

Từ những chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy dịch vụ gội đầu tiệm đang dần trở thành “đặc sản du lịch” trong mắt bạn bè quốc tế. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thuần thục, sản phẩm dễ chịu, thời gian thư giãn dài và mức giá hợp lý đã giúp dịch vụ này tạo nên cơn sốt vượt ngoài biên giới.