Căn nhà mua chung của Việt Anh và Quỳnh Nga sau khi công khai yêu nhau, có gì đặc biệt?

Gần đây, Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả khi chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Chỉ ít ngày sau khi xác nhận mối quan hệ tình cảm, cặp đôi tiếp tục chia sẻ về việc mua chung nhà, mở ra hành trình mới trong cuộc sống. Cặp đôi vừa hé lộ căn biệt thự liền kề thuộc một dự án ở ngoại thành, được cả hai góp tiền mua chung gần đây. Theo nữ diễn viên, căn nhà cao 4 tầng, có diện tích gần 100m2 mỗi mặt sàn.

Theo diễn viên Việt Anh, làm nhà là việc lớn ưu tiên hàng đầu khi cả hai quyết định sống chung. Vì thế, anh và Quỳnh Nga dồn hết tâm sức để hoàn thiện ngôi nhà gắn kết tình cảm này. "Căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu lớn", Việt Anh hạnh phúc chia sẻ.

Động thái mới của NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga sau khi công khai yêu nhau nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Một khán giả để lại bình luận: "Tại sao đến giờ anh chị mới về chung nhà? Rất thích anh chị, chúc cả hai hạnh phúc nhé".

Đáp lại, NSƯT Việt Anh cho biết: "Giờ mới đúng thời gian em ạ". Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đông đảo khán giả đã luôn theo dõi, động viên và chúc phúc cho anh cùng Quỳnh Nga sau khi chính thức xác nhận yêu nhau.

Việt Anh và Quỳnh Nga đều là những diễn viên thành công sớm, chăm chỉ làm việc, yêu thích kinh doanh nên cả hai đều sớm sở hữu cho mình những bất động sản riêng, không phụ thuộc ai.

Căn nhà đẳng cấp của Việt Anh

Diễn viên Việt Anh từng đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh thiết kế của một biệt thự rộng lớn, hoành tráng. Theo đó căn biệt thự đồ sộ này có vị trí đắc địa thuộc khu đô thị nổi tiếng, tọa lạc "vàng" phía Đông Nam của thủ đô Hà Nội, đồng thời do nằm ở vị trí ngã 3 nên có lợi thế lớn về ánh sáng và thoáng khí.

Việt Anh khiến fan choáng ngợp khi chia sẻ hình ảnh toàn cảnh căn biệt thự. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Không gian bể bơi trong nhà được thiết kế sang trọng. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Căn nhà mới của Việt Anh tọa lạc trên một khu đất rộng, 2 mặt tiền và được xây dựng đầy sang trọng, như cung điện hoàng gia hay khách sạn 5 sao đắt đỏ. Tông màu chủ đạo nam diễn viên chọn là ghi - trắng, mang đến cảm giác hiện đại. Phần cửa kính tạo cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà.

Nội thất bên trong cũng được Việt Anh chọn từ các thương hiệu xa xỉ, chất lượng cao. Ngôi nhà có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt. Không gian phòng khách rộng rãi với bộ sofa đẹp mắt. Ảnh Việt Anh được treo trên tường một cách trang trọng.

Dù nhìn từ góc nào cũng thấy được mức độ xa hoa của nó. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Không gian phòng tắm chỉ chọn màu đen, xám và được trang bị đầy đủ nội thất. Người hâm mộ phải choáng ngợp khi chiêm ngưỡng thiết kế độc đáo này.

Việt Anh khoe phòng ngủ hệt như trong khách sạn. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Phòng ngủ Việt Anh cũng đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Từ giường, tủ đến tivi đều đắt tiền.

Với tính chất công việc diễn viên và thường xuyên có những buổi gặp gỡ, Việt Anh chú trọng đến cách ăn mặc. Do đó, anh thiết kế căn phòng riêng để trưng bày quần áo. Vừa nhìn, người hâm mộ đã thấy được mức độ chịu chơi của nam diễn viên.

Việt Anh có hẳn một không gian riêng để trưng bày quần áo. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Việt Anh gọi căn biệt thự mới của mình với cái tên Full House. Anh nhấn mạnh đây sẽ là nơi để vun vén tổ ấm gia đình, dành thời gian bên những người mình yêu thương. Anh hài lòng và vui mừng vì đã hoàn thành được ngôi nhà như mong muốn của bản thân bấy lâu nay.

Sân thượng với bàn ghế và dụng cụ nấu nướng. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Không gian biệt thự nhìn từ ngoài. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Căn nhà tiền tỉ giữa thủ đô của Quỳnh Nga

Còn Quỳnh Nga, theo thông tin ít ỏi cô từng chia sẻ thì cô sở hữu căn nhà tiện nghi, sang chảnh trong căn nhà tiền tỉ giữa Thủ đô. Căn hộ của Quỳnh Nga gây ấn tượng ở 3 điểm: Nội thất sang trọng, ban công rộng thoáng và khu vực dành riêng cho tập luyện yoga.

Căn hộ của cô nằm trong khu chung cư cao cấp, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Đồ nội thất bên trong vô cùng sang trọng, hoành tráng. Quỳnh Nga từng chụp lại nhiều góc của căn nhà để chia sẻ đến với khán giả khi tranh thủ thời gian cách ly trước đây.

Còn ở bên ngoài, ban công căn hộ nhà Quỳnh Nga trồng nhiều sen đá...

... tạo nên không gian mát mẻ, dễ thương, an bình và rộng rãi.

Cô nàng chăm chút trồng sen đá ngoài ban công.

Là một người đam mê yoga, trong nhà Quỳnh Nga còn có một phòng riêng dành riêng cho việc luyện tập của người đẹp.

Nhưng Quỳnh Nga vẫn có thể tập yoga khắp nơi trong căn nhà, vì không gian màu trắng nhìn rất rộng rãi, thoáng mát và tối giản thích hợp cho việc luyện tập.