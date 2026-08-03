Biệt thự 85 triệu USD lấy cảm hứng từ phim 'James Bond' hút giới siêu giàu

Biệt thự "Villa Skyfall", thuộc khu dân cư Stone Creek Ranch, phía tây Delray Beach (bang Florida), đang được rao bán với giá 85 triệu USD nhằm thu hút giới siêu giàu. Lấy cảm hứng từ loạt phim James Bond, biệt thự có các lối đi bí mật, phòng poker, khu spa phong cách rừng nhiệt đới và khuôn viên riêng rộng hơn 10.100 m2.

Biệt thự có hồ bơi dài gần 29 m, chòi nghỉ ngoài trời cùng nhiều tiện ích cao cấp.

Không gian quầy bar có bàn bi-a cùng nhiều ghế ngồi phục vụ giải trí, tiếp khách. Biệt thự được xây dựng chỉ trong 14 tháng, thay vì 4-5 năm như các dự án cùng quy mô. Mức giá 85 triệu USD đã bao gồm toàn bộ nội thất, bếp, quầy bar, nhiều túi xách Chanel, Dior, Hermès và các vật dụng sinh hoạt.

Phòng khách thông tầng cao gần 10 m, trang trí bằng đèn chùm pha lê và đá onyx phát sáng, hướng ra khu vườn phía sau.

Phòng poker bí mật bên trong Villa Skyfall. Theo Senada Adzem, Giám đốc điều hành Douglas Elliman Florida và là môi giới phụ trách dự án, Stone Creek Ranch hiện được xem là địa chỉ danh giá bậc nhất Nam Florida. Theo bà, chỉ trong khoảng 8 năm, khu dân cư từ một "viên ngọc ẩn" ít người biết đến đã trở thành điểm đến của giới siêu giàu toàn cầu, quy tụ nhiều ngôi sao, doanh nhân và tỷ phú. So với Miami hay Palm Beach, Delray Beach mang đến không gian yên tĩnh, riêng tư hơn với các khu dinh thự rộng lớn, giúp cư dân tránh khỏi sự chú ý và tận hưởng cảm giác an toàn, bình yên.

Gara bên trong dinh thự có sức chứa nhiều xe thể thao.

Theo Adzem, phần lớn khách đến xem Villa Skyfall là các doanh nhân sắp nghỉ hưu, muốn tìm một nơi ở riêng tư cho gia đình và thuận tiện tiếp đón bạn bè. Nhờ lợi thế thuế của Florida, dinh thự cũng thu hút nhiều khách từ California, New York, Connecticut, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và một số người nổi tiếng. Bà cho biết mức giá chào bán 85 triệu USD có thể lập kỷ lục tại Delray Beach.

Một góc phòng khách sang trọng trong biệt thự lấy cảm hứng từ James Bond ở Florida. Biệt thự được thiết kế để "khiến các tỷ phú phải choáng ngợp", hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu tìm kiếm những dinh thự độc bản.

Phòng tiếp khách tông xanh ngọc với nhiều khu vực ghế ngồi bên trong Skyfall.

Ảnh: Daniel Petroni