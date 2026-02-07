Kiếm tiền tết đang hot Nghệ An, "đánh phấn, bôi son, mặc áo rêu" cho cây đào khổng lồ, hết giờ đút túi tiền triệu

"Trang điểm, mặc áo rêu" cho cây đào khổng lồ-kiểu kiếm tết tết đến hẹn lại lên

Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán đang trở nên nhộn nhịp. Dọc các tuyến đường chính ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An rực sắc màu với đủ lại hoa, cây cảnh độc lạ. Ảnh: N.T

Đặc biệt, khi những cây đào "khủng" xuống phố, một nghề lạ lại xuất hiện. Đó là những người thợ chuyên mặc áo rêu cho cây đào. Rêu xanh được phủ kín thân, cành của cây đào tạo nên vẻ đẹp độc lạ. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Đức Mẫn chủ một điểm bán đào ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, cây đào phủ rêu đang trở thành xu hướng được ưa chuộng trong những năm gần đây. Lớp rêu giúp cây toát lên vẻ già dặn, như đã đứng ở đó hàng chục năm. Khách chơi đào bây giờ không chỉ nhìn hoa, mà còn chuộng cái hồn của cây. Ảnh: N.T

Dịp tết năm nay, ông Mẫn nhập về hơn 500 gốc đào Mộc Châu, thuê 6 thợ lành nghề từ Sơn La về mặc áo rêu cho cây đào. Chi phí rêu và công đắp dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/cây cây. Ảnh: N.T

Mặc áo rêu cho cây đào, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi người thợ phải khéo léo và tỉ mỉ. Anh Sùng Pha Sin (SN 1986, quê Lào Cai) cho biết, thợ phải đắp từng mảng rêu sao cho ôm sát thân cây, tạo cảm giác tự nhiên, cổ kính. Ảnh: N.T

Lớp rêu được sử dụng để tạo nét cổ kính cho đào có nguồn gốc từ trong những khu rừng già, khe suối… được tuyển chọn kỹ lưỡng. Những người thợ dùng những sợi chỉ nhỏ quấn chặt những tảng rêu xanh rì vào thân cây. Ảnh: N.T

Anh Xồng Quý Hưng (SN 2003, quê ở tỉnh Lào Cai) cho biết: "Áo rêu" không chỉ tôn thêm vẻ đẹp của cây đào mà còn giúp giữ ẩm cho thân cây. Nhờ thế cây đào sẽ khỏe hơn, hoa bung nở tươi tắn.

Mỗi cây đào đều có dáng, thế riêng nên cũng cần những "bộ áo" phù hợp đòi hỏi sự sáng tạo riêng của người thợ. Thợ phải làm sao để lớp rêu tôn lên dáng thế, làm nổi bật màu hoa, khơi gợi trí tưởng tượng của người xem. Càng cận Tết, thợ "mặc áo rêu" cho cây đào chạy xô tại các nhà vườn, làm ngày đêm để những cây đào kịp khoe sắc vào ngày Tết. Ảnh: N.T