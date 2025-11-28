Các nước đổ xô mua vàng: Điều gì khiến kho dự trữ toàn cầu rung chuyển?

Nga cho biết các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang tăng tốc mua vàng, nhằm đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối. Động thái này xuất phát từ lo ngại trước thảo luận của nhóm G7 về việc sử dụng hàng tỷ USD tài sản của Nga đang bị phong tỏa.

Theo Moskva, kỳ vọng rằng tài sản quốc gia có thể trở thành đối tượng bị can thiệp khiến nhiều nước muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD hay các tài sản dựa trên phương Tây và chuyển sang vàng – một tài sản an toàn hơn trong môi trường địa chính trị ngày càng căng thẳng.

Điều gì khiến giá vàng tăng gần 60% từ đầu năm và lập kỷ lục mới?

Kim loại quý này đang trên đường ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Tính đến nay, vàng đã tăng khoảng 59% so với đầu năm, đạt mức cao kỷ lục 4.381 USD/ounce vào ngày 20/10.

Nguyên nhân chính là dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn khi căng thẳng địa chính trị lan rộng và sự không chắc chắn xoay quanh chính sách thuế của Mỹ. Đây là môi trường lý tưởng để vàng bứt phá.

Ngân hàng Trung ương Nga nhấn mạnh rằng sự bất ổn của tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang kích thích nhu cầu vàng của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh dự báo tăng trưởng thế giới liên tục bị điều chỉnh giảm, kim loại quý vẫn là lựa chọn bảo toàn giá trị hàng đầu. Nga cũng cho biết nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi tiếp tục tăng đều, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho giá.

Hiện Nga đang nắm giữ bao nhiêu dự trữ vàng và ngoại hối?

Trong khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài, khoảng 210 tỷ EUR (243 tỷ USD) nằm tại châu Âu. Riêng Euroclear – tổ chức lưu ký chứng khoán tại Brussels – đang giữ khoảng 185 tỷ EUR trong số này.

Tính đến ngày 14/11, Nga sở hữu 734,1 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại tệ, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những quốc gia có dự trữ lớn nhất thế giới.