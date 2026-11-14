Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 30.000.000 tỷ đồng

Theo thống kê một số chỉ tiêu cơ bản do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến ngày 30/9, tổng tài sản có của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 30.892.302 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cuối năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, quy mô tài sản của hệ thống đã tăng thêm khoảng 2,82 triệu tỷ đồng.

Xét theo loại hình, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về quy mô tài sản với 14.675.681 tỷ đồng, tăng 13,39%. Tiếp đến là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước với tổng tài sản đạt 11.989.338 tỷ đồng, tăng 6,71%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 2.430.545 tỷ đồng, tăng 2,44%.

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV đạt 11,99 triệu tỷ đồng cuối tháng 9, tăng khoảng 161.000 tỷ đồng (1,36%) trong quý III và tăng 6,71% so với cuối năm 2025. Bốn ngân hàng này nắm khoảng 38,8% tổng tài sản toàn hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài là khối duy nhất có quy mô thu hẹp trong quý III, giảm khoảng 41.000 tỷ đồng (1,67%) xuống 2,43 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2025, nhóm này chỉ tăng 2,44%.

Về tốc độ, nhóm ngân hàng TNHH một thành viên dẫn đầu với tổng tài sản tăng 9,9% trong quý III và 38,09% so với cuối năm 2025, lên 554.198 tỷ đồng. Nhóm này bao gồm gồm Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), Ngân hàng Ngoại Thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng Số Vikki (Vikkibank) .

Bên cạnh đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính đạt tổng tài sản 488.152 tỷ đồng, tăng 15,76%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 481.027 tỷ đồng, tăng 13,32%. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ghi nhận tổng tài sản 203.391 tỷ đồng, tăng 0,2%; Ngân hàng Hợp tác xã đạt 69.969 tỷ đồng, tăng 2,32%.

Vốn điều lệ tăng mạnh

Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng. Đến cuối tháng 9, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 1.372.904 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cuối năm 2025, tương đương có thêm hơn 95 nghìn tỷ đồng. Riêng quý III, vốn điều lệ toàn hệ thống tăng khoảng 72.600 tỷ đồng, tương đương 5,58%.

Xét theo từng nhóm, ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô vốn điều lệ lớn nhất, đạt 786.604 tỷ đồng, tăng 8,85%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 300.172 tỷ đồng, tăng 6,04%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 191.470 tỷ đồng, tăng 5,21%.

Nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận vốn điều lệ 50.982 tỷ đồng, tăng 2%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 31.471 tỷ đồng, tăng 11,45%. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ 9.204 tỷ đồng, tăng 8,24%, còn Ngân hàng Hợp tác xã ghi nhận 3.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi giảm

Bên cạnh các chỉ tiêu về quy mô tài sản và vốn điều lệ, số liệu của NHNN cũng phản ánh cơ cấu sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng.

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 76,07% vào cuối tháng 9, giảm so với mức 77,06% của cuối tháng 6. Mức giảm rõ nhất thuộc về khối ngân hàng thương mại cổ phần, từ 79,44% xuống 77,01%. Tỷ lệ này ở nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gần như đi ngang ở mức 82,02%, còn nhóm liên doanh, nước ngoài tăng từ 41,93% lên 44,22%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của toàn hệ thống cũng giảm từ 29,16% cuối tháng 6 xuống 28,25% cuối tháng 9. Trong đó, khối cổ phần giảm từ 38,6% xuống 35,83%, còn nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước ở mức 23,69%.