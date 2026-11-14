Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra ngay việc giảm lãi suất

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực yêu cầu thanh tra, kiểm tra về việc giảm lãi suất.

Công văn của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 532 ngày 17/10 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về việc điều hành chính sách tiền tệ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại văn bản nêu trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có; kết quả theo dõi, quản lý, giám sát; tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực kịp thời nhận diện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian triển khai thanh tra, kiểm tra là ngay trong tháng 11 và báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện trong cùng tháng 11 để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại văn bản ngày 18/10 về điều hành hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường tiền tệ. Các ngân hàng trước mắt phải giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết với kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Ở chiều cho vay, các ngân hàng cần hạ 1,5-2 điểm phần trăm mỗi năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Tới ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng, triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng.

NHNN đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn khi khẳng định sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.

Chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục duy trì ở mức cao. Lãi suất niêm yết cao nhất hệ thống tăng mạnh lên vùng 7-7,7%/năm. Lãi suất ưu đãi thực tế tại nhiều nhà băng dao động từ 8,5-9,2%/năm.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 4/11, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin về việc sẽ xử lý ngân hàng không thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất.

Phó Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay; đồng thời có biện pháp xử lý đối với những đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.