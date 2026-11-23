Theo thông tin được Chosun Biz đăng tải ngày 22/11, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) cho biết một liên danh quốc tế gồm các doanh nghiệp Hàn Quốc, Pháp và Việt Nam đã trúng gói thầu nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Với giá trị hợp đồng lên tới 560 tỷ won, đây được đánh giá là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong lĩnh vực quy hoạch và thiết kế đường sắt tại thị trường nước ngoài.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam của Việt Nam có tổng chiều dài dự kiến 1.541km, kết nối Hà Nội với TP. HCM. Tuyến đường sắt được thiết kế với hai đường ray và tốc độ khai thác tối đa lên tới 350km/h. Theo số liệu được phía Hàn Quốc dẫn lại, tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 95.000 tỷ won, tương đương 67,3 tỷ USD.

Liên danh giành được hợp đồng có sự góp mặt của Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc (Korea National Railway), hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Sambo và Yooshin, cùng công ty tư vấn thiết kế đường sắt SYSTRA của Pháp và doanh nghiệp tư vấn thiết kế TEDI của Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, các thành viên liên danh sẽ phối hợp triển khai nghiên cứu khả thi và lập thiết kế cơ sở trong thời gian 30 tháng.

Đây được xem là bước tiến quan trọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nỗ lực mở rộng hiện diện tại thị trường hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc tham gia ngay từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế sẽ mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp nước này trong quá trình cạnh tranh các hợp đồng tiếp theo của dự án.

Những cơ hội được nhắc đến bao gồm các gói thầu xây dựng, cung cấp phương tiện đường sắt và tham gia vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Tuy nhiên, việc giành được hợp đồng tư vấn và thiết kế không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Hàn Quốc đã được lựa chọn thực hiện những hạng mục xây dựng, cung cấp đoàn tàu hoặc vận hành trong tương lai.

Theo Chosun Biz, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trở thành một trong những nội dung hợp tác hạ tầng quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hai nước từng thảo luận về khả năng hợp tác triển khai dự án tại các cuộc gặp cấp cao diễn ra vào tháng 8/2025 và tháng 4/2026.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đấu thầu, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông nước này đã cử một đoàn công tác tới Việt Nam vào tháng 6/2026. Đến tháng 7/2026, Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực giao thông Hàn Quốc tiếp tục có chuyến thăm Việt Nam, đồng thời chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Việc liên danh có sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc giành được hợp đồng lần này được phía Seoul đánh giá là kết quả của quá trình thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, đồng thời mở ra cơ hội để ngành công nghiệp đường sắt Hàn Quốc gia tăng sự hiện diện tại các dự án hạ tầng quy mô lớn ở nước ngoài.

Theo biz.chosun.com