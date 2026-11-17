JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, cho biết sự cố ngày 16/11 bắt nguồn từ lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng nội bộ, không phải do tấn công mạng. Ngân hàng khẳng định đây là vấn đề ngắn hạn, không mang tính hệ thống và đang nỗ lực khôi phục dịch vụ.

Người phát ngôn Joe Evangelisti cho biết sự cố chủ yếu ảnh hưởng đến khách hàng của JPMorgan Chase và những ngân hàng thực hiện giao dịch với hệ thống tài chính này.

Dữ liệu từ trang Downdetector, chuyên theo dõi sự cố dịch vụ trực tuyến, ghi nhận hàng nghìn báo cáo lỗi từ khách hàng của JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, U.S. Bank và nền tảng thanh toán Zelle trong ngày 16/11.

ATM thuộc ngân hàng Chase của Mỹ tại Portland, bang Oregon, ngày 6/1. Ảnh: AP

JPMorgan Chase có thời điểm ghi nhận gần 5.000 lượt báo lỗi, trong đó khoảng một nửa liên quan đến xem số dư và thực hiện giao dịch. Khách hàng phản ánh không thể đăng nhập tài khoản trực tuyến, chuyển khoản hoặc thực hiện các giao dịch với ngân hàng khác.

Khách hàng Bank of America còn gặp vấn đề khi sử dụng máy ATM và dịch vụ ngân hàng trên điện thoại. Người dùng U.S. Bank gặp khó khăn khi truy cập tài khoản và ứng dụng di động, trong khi khách hàng Wells Fargo báo lỗi đăng nhập, xem số dư và chuyển tiền.

Người phát ngôn U.S. Bank cho biết hệ thống của ngân hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khách hàng chuyển hoặc nhận tiền qua Zelle từ các tổ chức tài chính khác có thể mất nhiều thời gian.

Zelle là nền tảng thanh toán ngang hàng được nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ sử dụng để khách hàng chuyển tiền gần như tức thời cho bạn bè và người thân. Dịch vụ này thuộc sở hữu của Early Warning Services, công ty do các tổ chức tài chính như Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank và Wells Fargo góp vốn sở hữu.

Sự cố ngân hàng xảy ra trong bối cảnh nhiều lĩnh vực tại Mỹ liên tiếp gặp trục trặc công nghệ trong những ngày gần đây. Sự cố của Microsoft hôm 13/11 gây ảnh hưởng đến các dịch vụ Outlook, Teams và trợ lý AI Copilot trên toàn cầu.

Một ngày sau, lỗi hệ thống liên lạc và mạng lưới kiểm soát không lưu khiến Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc trong hơn 4 giờ, làm xáo trộn lịch bay nhiều ngày.

United Airlines hôm 16/11 gặp sự cố hệ thống khiến các chuyến bay khởi hành chậm. Hãng cho biết vấn đề đã được khắc phục sau vài giờ và không liên quan đến an ninh mạng.