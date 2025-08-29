Hai khách hàng “bí ẩn” chiếm gần 40% doanh thu quý II của Nvidia

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Nvidia cho biết “Khách hàng A” chiếm 23% và “Khách hàng B” chiếm 16% tổng doanh thu trong quý kết thúc tháng 7. Con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, khi hai khách hàng lớn nhất chỉ chiếm lần lượt 14% và 11% doanh số.

Việc một vài khách hàng nắm giữ tỷ trọng lớn trong doanh thu khiến giới phân tích lo ngại. Nvidia cũng thừa nhận trong báo cáo: “Chúng tôi đã trải qua những giai đoạn mà nguồn thu tập trung quá nhiều vào một số khách hàng nhất định và xu hướng này có thể tiếp diễn.”

Nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia Jensen Huang đã phát biểu với các nhà báo trong chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng 7.

Những khách hàng bí ẩn này là ai?

Nvidia không công khai danh tính “Khách hàng A” và “Khách hàng B”, chỉ cho biết đây là các khách hàng trực tiếp – tức là những công ty mua chip Nvidia để lắp ráp vào hệ thống hoặc bảng mạch, sau đó bán cho trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoặc người dùng cuối.

Các khách hàng trực tiếp thường là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) như Foxconn, Quanta hoặc những tập đoàn công nghệ như Dell. Ngược lại, khách hàng gián tiếp của Nvidia mới là các công ty điện toán đám mây, doanh nghiệp internet hay chính phủ – họ mua hệ thống thông qua khách hàng trực tiếp.

Điều thú vị là Nvidia cũng tiết lộ có hai khách hàng gián tiếp khác, mỗi bên đóng góp hơn 10% tổng doanh thu, thông qua đơn hàng đi qua “Khách hàng A” và “Khách hàng B”. Ngoài ra, một công ty nghiên cứu và phát triển AI cũng được cho là đã tạo ra nguồn thu “đáng kể” cho Nvidia.

Khoảng 88% doanh thu quý II của Nvidia đến từ mảng trung tâm dữ liệu, trong đó một nửa là từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn. Điều này làm dấy lên tranh luận rằng sự bùng nổ doanh thu của Nvidia phụ thuộc quá nhiều vào chi tiêu khổng lồ của một vài “ông lớn” như Microsoft, Amazon, Google hay Oracle.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Colette Kress khẳng định nhu cầu không chỉ đến từ các tập đoàn đám mây, mà còn từ doanh nghiệp, các “neocloud” (những công ty mới chuyên cung cấp dịch vụ AI), thậm chí cả chính phủ nước ngoài. Riêng mảng “AI chủ quyền” (sovereign AI) – các chính phủ tự xây dựng hạ tầng AI – có thể mang lại 20 tỷ USD trong năm nay.

CEO Jensen Huang cũng dự báo hạ tầng AI toàn cầu sẽ đạt giá trị từ 3.000 đến 4.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Nvidia kỳ vọng có thể chiếm khoảng 70% chi phí đầu tư cho một trung tâm dữ liệu AI trị giá 50 tỷ USD, nhờ không chỉ bán GPU mà cả các loại chip khác.

Nvidia đang kỳ vọng gì trong tương lai?

Ông Huang nhấn mạnh rằng chỉ riêng chi tiêu vốn (capex) của bốn tập đoàn điện toán đám mây lớn nhất thế giới đã tăng gấp đôi trong vòng hai năm nhờ làn sóng AI. Theo ông, đây là “mục tiêu hợp lý” để Nvidia duy trì tăng trưởng trong 5 năm tới.

Ngoài các “ông lớn” công nghệ Mỹ, Nvidia cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nước ngoài. Đây được xem là dấu hiệu tích cực giúp công ty tránh rủi ro phụ thuộc quá mức vào một vài khách hàng chủ chốt.