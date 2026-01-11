Ở TPHCM có một nông dân "trồng rau ra tai chứ không có lá", áp dụng công nghệ cao, doanh thu tiền tỷ

Ứng dụng công nghệ cao, tạo phôi nấm chất lượng cao

Nằm tại xã Hiệp Phước, TP.HCM, cơ sở sản xuất nấm của anh Nguyễn Văn Màng từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của bà con nông dân các tỉnh thành phía Nam. Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi như hiện tại, anh đã trải qua một quá trình dài tìm tòi, nghiên cứu và không ít lần thử nghiệm thất bại.

Anh Nguyễn Văn Màng (giữa), chủ hộ kinh doanh nấm Ba Thanh là người tiên phong ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất phôi nấm, tạo ra chuỗi giá trị bền vững từ khâu cung ứng giống đến bao tiêu sản phẩm, mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: NVCC

Với vai trò là một hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn, anh Màng luôn trăn trở về việc làm thế nào để nâng cao giá trị nông sản và giúp bà con nông dân có nguồn thu nhập ổn định.

Nhận thấy tiềm năng từ các loại nấm dược liệu và nấm thực phẩm, anh đã quyết định đầu tư bài bản vào quy trình sản xuất phôi nấm, mắt xích quan trọng nhất quyết định thành bại của nghề trồng nấm.

Điểm khác biệt giúp thương hiệu nấm Ba Thanh đứng vững trên thị trường chính là chất lượng phôi giống. Anh Màng chia sẻ, việc sản xuất phôi nấm linh chi và nấm bào ngư xám đòi hỏi kỹ thuật khắt khe về môi trường, nhiệt độ và độ ẩm.

Nhờ mạnh dạn ứng dụng quy trình công nghệ mới vào sản xuất, các dòng phôi nấm của cơ sở Ba Thanh luôn đạt tỷ lệ sống trên 98%. Đây là con số ấn tượng trong ngành nấm, giúp người nuôi giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí đầu vào.

Hiện nay, mỗi đợt sản xuất, cơ sở cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 phôi nấm. Không chỉ dừng lại ở linh chi và bào ngư xám, anh còn linh hoạt sản xuất các loại phôi khác theo nhu cầu và đơn đặt hàng riêng biệt của khách hàng.

Uy tín của trại nấm đã vượt khỏi phạm vi thành phố, hiện có mặt tại khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ như Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai... Các hộ nuôi trồng tìm đến anh không chỉ để mua giống mà còn để học hỏi kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật.

Nấm sạch, nấm an toàn-tiêu chí sản xuất, kinh doanh số 1

Một trong những bước đi chiến lược của anh Màng chính là xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ. Thay vì để người nông dân "tự bơi" sau khi mua phôi, anh mạnh dạn đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra. Điều này tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho các hộ hợp tác, giúp họ tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc nấm theo đúng tiêu chuẩn.

Nấm thương phẩm sau khi thu hoạch được cơ sở Ba Thanh kiểm soát chất lượng và cung ứng trực tiếp vào các hệ thống siêu thị lớn, các chợ truyền thống và các cửa hàng thực phẩm sạch. Việc cắt bỏ các khâu trung gian không cần thiết đã giúp tăng lợi nhuận cho cả người sản xuất lẫn người phân phối.

Sau khi trừ đi tất cả chi phí đầu tư, nhân công và vận hành, mô hình sản xuất phôi và kinh doanh nấm đã mang lại cho gia đình anh Màng lợi nhuận ròng hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình nấm Ba Thanh là điển hình cho thấy nông nghiệp đô thị tại xã Hiệp Phước hoàn toàn có thể bứt phá nếu có hướng đi đúng đắn.

Dù đã đạt được những thành công đáng kể, anh Màng vẫn không ngừng trăn trở về việc cải tiến. Nói về định hướng tương lai, anh khẳng định: “Mục tiêu lớn nhất của tôi là tiếp tục tăng năng suất lao động và giảm giá thành sản phẩm để hỗ trợ bà con nông dân tốt hơn.

Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết vẫn là chất lượng. Mọi sản phẩm nấm Ba Thanh đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Theo Hội Nông dân xã Hiệp Phước, TPHCM, bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, anh Màng vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nông dân, luôn chia sẻ kỹ thuật cho các hội viên khác với mong muốn nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Năm 2020 anh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM công nhận Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM.

Mô hình nấm Ba Thanh không chỉ là câu chuyện làm giàu cá nhân, mà còn là bài học về sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng nông dân. Hiện nay, nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng tất yếu, những gương điển hình như anh Màng chính là động lực để nông sản Việt tự tin vươn xa trên thị trường.