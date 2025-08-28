Nvidia tiếp tục lập kỷ lục doanh thu, vượt dự báo của Phố Wall

Nvidia đạt kết quả kinh doanh quý II ra sao?

Trong quý II, Nvidia ghi nhận doanh thu 46,7 tỷ USD, phá kỷ lục 44,1 tỷ USD của quý trước và cao hơn mức dự báo 46,05 tỷ USD của các nhà kinh tế. Trong đó, riêng mảng trung tâm dữ liệu mang về gần 41,1 tỷ USD, tiếp tục là động lực chính của công ty.

Lợi nhuận ròng đạt 25,78 tỷ USD, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,05 USD – đều vượt dự báo của Phố Wall (24,7 tỷ USD và 1,01 USD). So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng 6% và lợi nhuận tăng tới 42%.

Tuy nhiên, ngay sau báo cáo, giá cổ phiếu Nvidia đã giảm 4% trong giao dịch ngoài giờ, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư, dù trước đó cổ phiếu từng đạt đỉnh trong tháng này ở mức 184,12 USD.

Nvidia dự kiến tổ chức họp với nhà đầu tư vào tối thứ Tư (giờ Mỹ). Một trong những câu hỏi lớn là cách công ty xử lý sức ép từ Trung Quốc, khi Bắc Kinh khuyến cáo doanh nghiệp nội địa không mua chip H20 của Nvidia vì lý do an ninh quốc gia. Điều này khiến hãng phải tạm dừng sản xuất dòng chip này.

Một số chuyên gia cho rằng Nvidia có thể phát triển dòng chip AI “riêng cho Trung Quốc” – vừa đảm bảo phù hợp quy định, vừa có khả năng mang lại mức giá cao hơn và lợi nhuận tốt hơn. Morgan Stanley nhận định đây là vấn đề dài hạn nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đều có động lực để duy trì quyền tiếp cận phần cứng công nghệ cao.

Điều này sẽ quyết định khả năng Nvidia duy trì đà tăng trưởng tại một trong những thị trường công nghệ lớn nhất thế giới.

Vì sao Nvidia vẫn được coi là “ngôi sao” trong kỷ nguyên AI?

Theo công ty chứng khoán WedBush, Nvidia nằm trong nhóm 30 doanh nghiệp có vai trò định hình tương lai cách mạng AI trong nhiều năm tới. Họ cho rằng lo ngại về “bong bóng chứng khoán AI” là chưa xác đáng, bởi tiềm năng thúc đẩy năng suất và tăng trưởng kinh tế từ AI vượt xa các công nghệ trước đây.

Nvidia cũng khép lại mùa công bố lợi nhuận quý II của nhóm “Magnificent Seven” – bảy gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Trong khi Trung Quốc có dấu hiệu cạnh tranh mạnh mẽ hơn, với Cambricon đạt lợi nhuận kỷ lục 402 triệu USD nửa đầu 2025, thì Phố Wall vẫn tin tưởng nhu cầu AI toàn cầu và điện toán đám mây sẽ tiếp tục giúp Nvidia tăng trưởng.

Một số công ty phân tích như Evercore ISI thậm chí nâng giá mục tiêu của Nvidia từ 190 USD lên 214 USD, khẳng định đây vẫn là “cổ phiếu đáng mua nhất” trong ngắn hạn.