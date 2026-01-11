Tiêu hủy 2 tấn thịt heo đang biến đổi màu sắc ở TP.HCM

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phường Thới Hòa bất ngờ kiểm tra và phát hiện một kho hàng đông lạnh chứa lượng lớn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Số thịt heo "bẩn" sẽ bị tiêu hủy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 2 tấn thịt heo đông lạnh đã có dấu hiệu biến đổi màu sắc, không đảm bảo chất lượng.

Chủ kho hàng là ông V. thừa nhận toàn bộ số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thống nhất tiêu hủy toàn bộ số thịt heo vi phạm theo quy định.

Cơ quan chức năng phát hiện thịt heo đông lạnh đã biến đổi màu sắc

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông V vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Mức xử phạt dự kiến từ 8 đến 12 triệu đồng.