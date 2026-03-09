Giá xăng dầu biến động bất thường, đề xuất tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ dùng Quỹ Bình ổn giá

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu, trong đó bổ sung quy định về cơ chế bình ổn giá với các mặt hàng xăng, xăng sinh học, dầu diesel.

Người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng ở một cửa hàng tại Hà Nội

Theo đó, việc thực hiện bình ổn giá xăng dầu trong trường hợp giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong thời gian 1 tháng, biên độ lớn và mức tăng cộng dồn từ 20% trở lên, có nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống nhân dân.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thu thập, tổng hợp phân tích, đánh giá cung cầu, giá xăng dầu thế giới, các yếu tố cấu thành giá cơ sở, giá bán lẻ, tồn kho, nhu cầu tiêu dùng, tình hình sản xuất - nhập khẩu trong khoảng thời gian nhất định (3 tháng, 1 tháng...); đánh giá mức độ tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, xây dựng báo cáo bình ổn giá gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ quyết định chủ trương bình ổn giá.

Việc bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật Giá, Nghị quyết của Chính phủ về phương án bình ổn giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở chủ trương bình ổn giá của Chính phủ, Bộ Công Thương chủ trì triển khai, hướng dẫn UBND cấp tỉnh thực hiện biện pháp bình ổn giá.

Thời gian gần đây, giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh tăng rất mạnh, tuy nhiên cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trong khi đó, số liệu cập nhật từ Bộ Công Thương vào đầu năm 2026 cho biết số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến hết ngày 30-9-2025 còn 5.617 tỉ đồng. Vì vậy, nhiều người băn khoăn vì sao Liên Bộ chưa thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết việc xem xét, quyết định sử dụng quỹ Bình ổn giá sẽ phải báo cáo Chính phủ và thực hiện theo đúng quy định của Luật Giá.

Doanh nghiệp được tự công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Bên cạnh cơ chế sử dụng quỹ bình ổn giá, trong dự thảo Thông tư lần 3 của Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối.

Thương nhân đầu mối thực hiện kê khai giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) theo mẫu quy định rồi gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối, qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, thương nhân bán lẻ xăng dầu không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân.

Khi thay đổi quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu, các thương nhân phải thông báo về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước khi thực hiện.

Văn bản thông báo quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu của thương nhân phải tuân thủ quy định.