Giá bạc hôm nay 6/3: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Giá bạc trong nước quay đầu giảm

Sáng 6/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,16 - 3,26 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,45 – 87,06 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 670.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,16 – 3,26 3,18 - 3,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 84,37 – 86,98 84,87 - 87,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 500.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 510.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 5/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,25 – 3,36 3,27 - 3,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Bạc thế giới giảm đầu phiên và bật tăng ngay

Sáng 6/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 84,37 USD/ounce, giảm 0,52 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước trong khi tăng 0,54 USD/ounce so với giá đầu phiên giao dịch (83,83 USD/ounce).

Thời gian gần đây, biến động của bạc ở mức rất cao. Trong vòng 1-3 tháng qua, biến động giá bạc lên tới 100%, trong khi thị trường quyền chọn cho thấy mức biến động kỳ hạn vào khoảng 70-80%. Theo các chiến lược gia Ngân hàng UBS, mức biến động này “có thể so sánh hoặc thậm chí vượt Bitcoin”, phản ánh sự bất định lớn trong định giá của kim loại quý này.