Nhếch nhác quán bia, quán phở ở Hà Nội, gây lo ngại về an toàn thực phẩm

Những nhà hàng, quán ăn mỗi ngày phục vụ hàng trăm lượt khách. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm đang bị các cơ sở kinh doanh này xem nhẹ.

Vườn bia 38 (số 101 C5 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng) là một cơ sở kinh doanh ăn uống khá nổi tiếng. Mỗi ngày, có hàng trăm người tới quán ăn nhậu. Thế nhưng, cơ sở khá lụp xụp, sàn nhà nhếch nhác, nhân viên không đeo găng tay và khẩu trang... Ảnh chụp ngày 1/3

Khu vực rót bia có thùng rác để ngay bên cạnh.

Một xô nước được nhân viên rửa hàng trăm chiếc cốc

Khu vực nhà bếp của quán Vườn bia 38 nhếch nhác, sàn nhà cáu bẩn, thực phẩm và rác thải để khắp nơi. Ảnh chụp ngày 1/3

Khu vực tập kết hàng hóa của nhà hàng

Nhân viên quán Vườn bia 38 dọn dẹp.

Tương tự, phở Dũng (phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân) khá nổi tiếng. Mỗi ngày, cơ sở này bán ra hàng trăm bát phở bò các loại. Thế nhưng, quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ sở này không đảm bảo vệ sinh ATTP. Ảnh chụp ngày 6/3.

Mỗi ngày quán phở Dũng phục vụ vài trăm lượt khách. Ảnh chụp ngày 6/3.

Thịt sống nguyên liệu được vứt la liệt trong khu vực nhà vệ sinh

Trước đó, một du khách nước ngoài đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về quán bún riêu số 14 Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm) không đảm bảo vệ sinh ATTP. Ngay sau đó, ngày 5/3 phường Hoàn Kiếm đã kiểm tra quán bún riêu trên và phát hiện nhiều vi phạm. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Đóng cửa quán bún riêu Hà Nội bị khách Trung Quốc chê 'kém vệ sinh'
Quán bún riêu trên phố Hàng Lược bị đình chỉ hoạt động sau khi thực khách Trung Quốc phản ánh tình trạng "mất vệ sinh" tại cơ sở này.

