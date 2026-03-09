Cơn sốt cây Muội Hồng: Từ loài cây trên vách đá đến thú chơi ở bàn trà

Từ những phiên livestream thu hút hàng nghìn người xem đến những giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng, Muội Hồng đang xác lập vị thế là loại cây "phải có" của giới chơi cây cảnh và cả dân buôn.

Cây Muội Hồng (tên khoa học: Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) là loài cây gỗ nhỏ, lá đơn mọc đối, hình bầu dục nhỏ. Điểm đặc trưng nhất của loài cây này là sự biến chuyển màu sắc của lá: khi còn non, lá có màu hồng đỏ hoặc huyết dụ rực rỡ; khi già chuyển sang màu xanh đậm bóng mượt.

Thân cây Muội Hồng mang vẻ đẹp phong trần với lớp vỏ màu đen sạm, xù xì như than cháy, gỗ rất cứng và chắc chắn. Dáng cây trong tự nhiên thường uốn lượn gân guốc, rễ bám chặt vào đá (ký đá), tạo nên vẻ ngoài cổ quái và đầy khí chất.

Cây Muội Hồng đang trở thành "cơn sốt" mới trong giới cây cảnh. Ảnh: Internet.

Muội Hồng là loài cây đặc hữu thường sinh trưởng tại các vùng núi đá vôi khắc nghiệt. Địa bàn khai thác chủ yếu của loại cây này là Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình (đặc biệt là vùng Yên Thủy). Ngoài ra một số vùng núi đá vôi dọc dải đất miền Trung cũng có.

Môi trường sống của Muội Hồng rất khắc nghiệt: vách đá dựng đứng, thiếu đất, ít nước và chịu nắng gió quanh năm. Chính điều kiện này đã tôi luyện nên những gốc cây có hình dáng kỳ dị, độc bản mà cây trồng công nghiệp không thể mô phỏng được.

Theo một người chơi, việc Muội Hồng đột nhiên trở thành loại cây "hot" khi đặt cạnh bàn trà có nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng nhất là vẻ đẹp rất tự nhiên của cây và khả năng sống khỏe trong môi trường thiếu nắng, rất phù hợp để trưng bày lâu dài trong phòng khách hoặc trên bàn trà mà không lo bị rụng lá hay chết héo.

Cây Muội Hồng thường sống trên các vách đá, được khai thác tự nhiên. Ảnh: Internet.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay giá của cây Muội Hồng cũng rất đa dạng. Cụ thể, với cây mới khai thác giá dao động từ vài trăm nghìn đến 2 - 5 triệu đồng tùy kích thước. Cây dáng bàn trà (đã thuần chậu), dáng đẹp thường có giá từ 7 - 15 triệu đồng.

Ngoài ra, trên thị trường đã xuất hiện những mẫu cây được quảng cáo là hàng "vip", độc bản. Với loại Muội Hồng này thì việc định giá hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi. Giá có thể lên tới vài trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỉ.

Việc một loại cây hoang dã đột ngột trở thành trào lưu của nhiều người vốn dĩ không hiếm trong thời gian qua. Tuy nhiên, với cây Muội Hồng, một chuyên gia về cây cảnh cho rằng nếu khai thác quá đà có thể dẫn tới nguy cơ tận diệt tự nhiên, huỷ hoại hệ sinh thái đặc hữu.

Người này cũng cảnh báo người chơi cần tỉnh táo trước việc cây Muội Hồng tăng giá liên tục, tránh rơi vào bẫy tài chính như các cơn sốt lan đột biến trước đây.