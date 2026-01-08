Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Người tiêu dùng lo lắng, thẳng tay ném pate cột đèn Hải Phòng vào sọt rác

Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện và xử lý vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây rúng động dư luận.

Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm do doanh nghiệp này sản xuất có pate cột đèn Hải Phòng, sản phẩm đồ hộp nổi tiếng, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường và từng được nhiều KOL, người nổi tiếng quảng bá trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, trong khi các siêu thị đồng loạt rút các sản phẩm đồ hộp Hà Long xuống kệ để chờ xử lý của cơ quan chức năng, thì pate cột đèn Hải Phòng vẫn đang được rao bán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Trên một số gian hàng, combo 5 hộp pate loại 90g/hộp được bán với giá 98.000 đồng, ghi nhận hơn 14.700 lượt mua; combo 2 hộp pate loại 450gr/hộp có giá 288.000 đồng, đạt hơn 26.800 lượt bán. Phần lớn các sản phẩm đều nhận được đánh giá từ 4 sao trở lên.

Combo 5 nộp Pate cột đèn bán được hơn 20.000 sản phẩm.

Theo thông tin quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu làm từ thịt thăn heo tươi, không lẫn tạp chất, giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Nước mắm ngon được sử dụng nhằm tạo độ đậm đà, làm nổi bật hương vị truyền thống của pate Hải Phòng. Sức tiêu thụ của sản phẩm tăng mạnh trong thời gian qua, một phần nhờ các KOL (người có sức ảnh hưởng) liên tục quảng bá, review rầm rộ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan truyền lớn.

Tuy nhiên, sau thông tin hơn 120 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về khả năng đã sử dụng phải sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo nhiễm bệnh, trong bối cảnh thông tin về các lô hàng liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một số người thậm chí đã thẳng tay vứt bỏ các hộp pate Cột Đèn còn lại vì không dám tiếp tục sử dụng.

"Tôi mới mua vài hộp pate cột đèn của thương hịệu này tại siêu thị để dành dùng dần. Nhưng sau khi xem thông tin về vụ việc liên quan đến thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, tôi thực sự sốc và lo lắng, nhất là khi đã mua cho cả nhà, cho con cái sử dụng.

Tôi ném ngay những hộp còn lại và quyết không dùng nữa. Một thương hiệu 70 năm mà lại kinh doanh trên tính mạng người dân" – chị Hương Nguyễn bình luận.

Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng đây là doanh nghiệp lâu năm, có thương hiệu trên thị trường nhưng lại bị nghi ngờ trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

"Pate Cột Đèn Hải Phòng rất nổi tiếng, được quảng bá rầm rộ. Giờ nghe thông tin này, thật sự vừa hoang mang vừa mất niềm tin. Không chỉ món pate này, có lẽ các đồ đóng hộp của thương hiệu này từ nay về sau tôi không dám ăn" - tài khoản Nguyễn Trân bày tỏ.

Sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam và một số hệ thống siêu thị khác như AEON, Saigon Co.op đã đồng loạt xuống kệ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng. Toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.