Cả làng dỡ nhà lầu, nhường đất cho sân bay Gia Bình

Đường thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình luôn tấp nập các phương tiện hỗ trợ vận chuyển đồ đạc của người dân đến nơi ở mới để nhường chỗ cho dự án sân bay Gia Bình.

Người dân thôn Mỹ Thôn tháo dỡ nhà cửa để nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình.

Một ngôi nhà đang tháo dỡ.

Dù trời nắng nóng, nhưng công việc tháo dỡ nhà cửa vẫn làm khẩn trương.

Hàng trăm hộ dân ở thôn Mỹ Thôn đồng loạt di dời đến nơi ở mới phục vụ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình.

Trên các tuyến đường nhộn nhịp hoạt động vận chuyển đồ đạc.

Một ngôi nhà gỗ đang tháo dỡ.

Quân đội và đoàn viên giúp người dân tháo dỡ nhà.

Dù lưu luyến vì nhiều thế hệ đã sinh sống ở đây, nhưng người dân thôn Mỹ Thôn đã hy sinh lợi ích riêng để nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình.