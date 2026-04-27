"Làn sóng" trả mặt bằng nhà phố trung tâm Hà Nội: Biển "cho thuê nhà" tràn lan, "đất vàng" giảm sức hút

Mặt bằng nhà phố trung tâm Hà Nội cho thuê bỏ trống hàng loạt

Ghi nhận của PV Dân Việt quanh các tuyến phố trung tâm Hà Nội như: Phố Huế, Bà Triệu, Kim Mã,... những nơi từng được mệnh danh là "đất vàng" với giá thuê mặt bằng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng lại bắt gặp cảnh tượng đìu hiu.

Hàng loạt mặt bằng nhà phố, cửa hàng "cửa đóng then cài", những tấm biển “cho thuê nhà”, “cho thuê cửa hàng”,... xuất hiện hàng loạt, từ mới cho đến cũ kỹ. Sự sầm uất, nhộn nhịp của các cửa hàng thời trang, nhà hàng,... đã không còn.

Nhiều mặt bằng nhà phố tại Kim Mã đang bỏ trống hoặc chuẩn bị thanh lý cửa hàng để trả mặt bằng. Ảnh: Thái Nguyễn

Phố Triệu Việt Vương - con phố với nổi tiếng "dễ" cho thuê nhà cũng xuất hiện tình trạng "ế" khách thuê. Ảnh: Thái Nguyễn

"Đất vàng" tại Phố Bà Triệu cũng xuất hiện nhiều tấm băng rôn "cho thuê nhà". Ảnh: Thái Nguyễn

Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xảy ra ở những vị trí khuất tầm nhìn hay nhà trong ngõ, mà ngay cả những mặt bằng lô góc, sở hữu hai đến ba mặt tiền tại các ngã tư lớn cũng chịu chung số phận.

Theo ghi nhận từ một số đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, tỷ lệ trống tại các mặt bằng nhà phố khu vực trung tâm Hà Nội đã xuất hiện từ giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 và tăng mạnh trong 2 - 3 năm trở lại đây. Nhiều mặt bằng đã treo biển tìm khách suốt 6 tháng, thậm chí hơn một năm nhưng vẫn không có ai "chốt đơn".

Chị Thùy Anh, một chủ cửa hàng thời trang trên phố Kim Mã (Hà Nội) cho biết, trong khoảng 1 năm trở lại đây, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là đối với các mặt hàng không thiết yếu như thời trang, mỹ phẩm cao cấp.

"Khi doanh thu sụt giảm mạnh, tôi lập tức phải đối mặt với áp lực từ chi phí cố định, trong đó tiền thuê mặt bằng thường chiếm tỷ trọng lớn nhất 50% tổng chi phí vận hành. Đây là thách thức rất lớn trong việc duy trì để cửa hàng tồn tại", chị Thùy Anh chia sẻ.

Chị Thùy Anh cũng cho biết, nếu trong năm nay tình trạnh kinh doanh tiếp tục khó khăn và mặt bằng cho thuê không giảm giá từ chủ nhà, chị sẽ phải tính đến việc tìm kiếm mặt bằng khu vực khác rẻ hơn.

"Doanh thu một tháng không đủ bù đắp tiền thuê nhà, chưa nói đến lương nhân viên, điện nước và vốn nhập hàng. Chịu lỗ 1 vài tháng thì được, chứ gồng lỗ từ năm này qua năm khác thì rất khó với tôi. Do vậy, tôi buộc phải cắt giảm các chi phí và trả mặt bằng trung tâm là cách bắt buộc thực hiện", chị Thùy Anh nhấn mạnh.

Nhiều mặt bằng cho thuê tìm khách hàng đến từ vài tháng đến cả năm cũng không ai "chốt đơn". Ảnh: Thái Nguyễn

Đi qua phố Kim Mã không khó để thấy hàng loạt tấm biển, băng rôn màu đỏ bắt mắt "cho thuê nhà", "cho thuê cửa hàng". Ảnh: Thái Nguyễn

Nếu như những khách thuê gặp khó khăn, chủ nhà cho thuê cũng có những "cái khó" khác để giữ chân khách hoặc thu hút khách mới, tránh tình trạng bỏ phí mặt bằng "đất vàng".

Ông Đình Toàn, chủ nhà cho thuê trên phố Hàng Bông (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trước đây 5 năm, ông cho thuê mặt bằng tầng 1 và 2 với mức giá 110 triệu đồng/tháng với diện tích hơn 50m2/tầng. Tuy nhiên, từ năm 2023, ông đã phải hạ giá xuống 90 triệu đồng/tháng để giữ chân khách thuê và một phần hỗ trợ sau dịch Covid-19.

"Mặc dù hạ giá nhưng đến năm 2024, khách thuê cũ họ vẫn trả nhà và tôi tiếp tục giảm giá nhà thuê xuống 70 triệu đồng/tháng thì cuối năm 2024 mới có khách thuê. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, khách thuê đàm phán hạ giá tiếp không họ sẽ trả lại mặt bằng khi hết hợp đồng vào tháng 10 năm nay", ông Toàn chia sẻ.

Mặt bằng "đất vàng" cho thuê giảm sức hút, chủ nhà sợ mất giá trị

Một số chuyên gia bất động sản cho rằng, một đặc điểm rất phổ biến ở các chủ nhà phố cổ hoặc trung tâm Hà Nội là tâm lý giữ giá. Đối với họ, mức giá cho thuê không chỉ là dòng tiền hàng tháng mà còn là thước đo giá trị của bất động sản.

Nếu một căn nhà đang cho thuê với giá cao, việc giảm xuống còn 2/3 hoặc 1/2 giá trị bị coi là hành động "tự hạ thấp giá trị tài sản" của chính mình. Điều này tạo tiền lệ xấu và họ sẽ không bao giờ có thể nâng giá lại mức cũ khi kinh tế phục hồi. Hơn nữa, việc cho thuê với giá rẻ đi kèm với các bản hợp đồng dài hạn khiến chủ nhà sợ bị "hớ" nếu thị trường bất ngờ khởi sắc trở lại.

Mặt bằng nhà phố khu vực trung tâm Hà Nội đang dần mất đi sức hút vốn có trong bối cảnh dịch chuyển thói quen mua sắm của người tiêu dùng sang các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Thái Nguyễn

Bà Hoàng Minh Nguyệt, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê Thương mại Savills Hà Nội cho biết, thực trạng trả mặt bằng hàng loạt ở Hà Nội một phần bởi lý do là chi phí thuê cao, điều kiện thanh toán khắt khe, đặc biệt là các khoản đặt cọc lớn và thanh toán trước vài tháng cho tới 1 năm.

Ngoài ra, nguyên nhân sâu xa dẫn đến "làn sóng" trả mặt bằng nhà phố trung tâm chính là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Sự lên ngôi của các nền tảng thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, TikTok Shop,... đã giáng một đòn mạnh vào bán lẻ truyền thống.

"Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá, nhiều nhà kinh doanh nhận ra rằng việc duy trì một cửa hàng vật lý đồ sộ ở mặt phố lớn không còn mang lại hiệu quả tương xứng. Thay vì trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê nhà, họ chuyển hướng thuê các kho bãi ở khu vực xa trung tâm với giá thấp hơn nhiều, sau đó đầu tư cho quảng cáo trực tuyến, thiết lập phòng livestream và tối ưu hệ thống vận hành online", bà Minh nhận định.

Bà Minh còn cho rằng, so với các trung tâm thương mại, nhà phố trung tâm đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh. Khách hàng ngày nay, chủ yếu là giới trẻ ưa chuộng trải nghiệm "tất cả trong một" - nơi họ có thể gửi xe dễ dàng, giải trí và mua sắm. Ngược lại, mặt bằng nhà phố thường gặp rào cản rất lớn về chỗ đỗ xe.

"Tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội, vỉa hè hẹp, quy định cấm dừng đỗ khắt khe khiến trải nghiệm mua sắm của khách hàng bị gián đoạn. Không ít khách hàng đã bỏ đi chỉ vì không tìm được chỗ gửi xe hoặc lo sợ bị lực lượng chức năng xử phạt. Điều này cũng là một phần nguyên nhân khiến mặt bằng nhà phố tại khu vực trung tâm Hà Nội giảm sức hút", bà Minh nhấn mạnh.