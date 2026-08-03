Chứng khoán sau cú rơi mạnh nhất từ đầu năm: Tháng 8 có 'dễ thở' hơn?

Tháng 7 nhiều biến động

Thị trường chứng khoán khép lại tháng 7 bằng một tuần giao dịch tích cực, VN-Index đảo chiều, kết tuần tăng 2,95% lên mức 1.735 điểm.

Đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II bước vào giai đoạn cao điểm. Nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn, ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực, qua đó trở thành động lực chính kéo dòng tiền quay trở lại thị trường.

VN-Index khép lại tháng 7 với tín hiệu tích cực hơn, lấy lại mốc 1.700 điểm. Ảnh minh họa.

Sắc xanh xuất hiện trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, công nghệ, thép, bán lẻ, bất động sản, bảo hiểm, năng lượng và phân bón sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc khi tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và kết quả kinh doanh khả quan, trong khi nhiều cổ phiếu thiếu câu chuyện hỗ trợ vẫn diễn biến kém tích cực.

Thanh khoản giảm khoảng 10,3% so với tuần trước. Dù vậy, việc chỉ số tăng trong bối cảnh thanh khoản chưa bùng nổ cũng cho thấy áp lực bán đã phần nào suy giảm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng trên HoSE, nhưng cường độ bán đã có dấu hiệu chậm lại và dòng vốn bắt đầu quay trở lại một số cổ phiếu bluechip.

Dù hồi phục trong tuần cuối, nhưng tháng 7 vẫn là giai đoạn điều chỉnh mạnh của thị trường khi VN-Index giảm hơn 6% so với cuối tháng trước và mất hơn 250 điểm so với vùng đỉnh gần nhất. Đây cũng là tháng ghi nhận mức giảm sâu nhất từ đầu năm.

Nhiều yếu tố ủng hộ kịch bản tích cực trong tháng 8

Giới phân tích cho rằng, nhịp giảm mạnh trong tháng 7 đã giúp mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn, trong khi nhiều rủi ro ngắn hạn đã phần nào được phản ánh vào giá cổ phiếu.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán SHS nhận định, VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy để thiết lập mặt bằng giá mới. Trong ngắn hạn, nhiều khả năng VN-Index dao động trong vùng 1.700-1.770 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Chứng khoán MBS kỳ vọng tháng 8 sẽ là giai đoạn thị trường phục hồi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ cùng lúc. Yếu tố mùa vụ cho thấy xác suất thị trường tăng điểm trong tháng này lên tới khoảng 80%, trong đó 6 năm gần nhất đều ghi nhận mức tăng với biên độ bình quân khoảng 3,9%.

Bên cạnh đó, thị trường được kỳ vọng hưởng lợi từ kỳ họp không thường lệ của Quốc hội với nhiều dự án luật quan trọng về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, cùng thông tin FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ đánh giá nâng hạng vào tháng 9. Ngoài ra, áp lực bán ròng của khối ngoại đang có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi định giá thị trường ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng khoảng 11,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm gần nhất.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree - cho rằng, kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục xu hướng hồi phục và dao động trong vùng 1.720-1.780 điểm, dù các nhịp rung lắc vẫn sẽ đan xen.

Theo ông Phong, động lực đến từ bức tranh lợi nhuận quý II đã dần hoàn thiện, giúp nhà đầu tư định giá doanh nghiệp dựa trên kết quả thực tế thay vì kỳ vọng. Cùng với đó, việc Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất đã góp phần giảm áp lực tỷ giá, trong khi thanh khoản trên HoSE cải thiện cho thấy, dòng tiền bắt đáy đang quay trở lại.

Ông Phong lưu ý, đà tăng của chỉ số sẽ không phản ánh đầy đủ hiệu quả của danh mục đầu tư, bởi dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi áp lực bán ròng của khối ngoại, khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới và những diễn biến địa chính trị có thể tác động đến tâm lý thị trường.