Sân bay Gia Bình, đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đang thi công như thế nào?

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai theo cơ chế đặc thù của Chính phủ. Theo báo cáo mới nhất, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ dự án. Đối với các dự án BT liên quan, tuyến đường kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hơn 82ha; các khu tái định cư đang được đẩy nhanh triển khai.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được thi công trên địa bàn Hà Nội.

Trong khi đó, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia - đang đạt nhiều kết quả tích cực. Tuyến đường dài hơn 113km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, có tổng vốn đầu tư hơn 85.500 tỷ đồng.

Đến nay, ba địa phương đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 1.426ha (Hà Nội 800,15ha, tỉnh Hưng Yên 225,84ha, tỉnh Bắc Ninh 400ha).Tiến độ thi công các tuyến đường song hành cũng được đẩy nhanh.

Tại Hà Nội, dự án đường song hành đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng, dự kiến thông xe kỹ thuật một số đoạn vào tháng 6/2026 và hoàn thành toàn tuyến trong quý III/2026.

Tại Hưng Yên, tiến độ đạt khoảng 81,8%; Bắc Ninh đạt hơn 48%, cùng hướng mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Đối với dự án thành phần xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), các nhà đầu tư đang tập trung thi công để hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Nhiều hạng mục lớn như cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn cầu cạn đang được triển khai đồng loạt.

Theo kế hoạch, hai cầu vượt sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở) và cầu vượt sông Đuống (Hoài Thượng) sẽ được thông xe kỹ thuật trước APEC 2027; toàn bộ dự án cao tốc Vành đai 4 phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Mô phỏng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Một dự án chiến lược khác là tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội cũng đang được tăng tốc triển khai. Tuyến đường dài hơn 16km, tổng vốn đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô cao tốc 10 làn xe, kết hợp đường gom và quỹ đất dành cho các tuyến đường sắt chiến lược trong tương lai.

Tại Hà Nội, dự án cần thu hồi khoảng 201ha đất (gồm 4 xã Đông Anh, Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm). Đến nay, diện tích có thể bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 84%. Phía Bắc Ninh cũng đang hoàn thiện các thủ tục phục vụ giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư đã triển khai công tác chuẩn bị thi công, huy động máy móc, thiết bị và nhân lực ra công trường. Dự kiến dự án khởi công từ đầu tháng 6/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tại điểm đường dẫn cầu Hồng Hà (địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội).

Chiều 20/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án trên. Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội trong phát triển liên vùng giữa các địa phương với Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh cùng bộ, ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự phối hợp giữa Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh trong triển khai các dự án trọng điểm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối có vị trí chiến lược, không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông Vùng Thủ đô, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn phục vụ trực tiếp cho sự kiện APEC năm 2027.

Việc sớm hoàn thành hai dự án hạ tầng chiến lược này không chỉ nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng Thủ đô, mà còn mở thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và liên kết vùng. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ và đưa các công trình này vào sử dụng theo tiến độ đề ra là yêu cầu cấp thiết.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tiếp tục tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, vốn và kỹ thuật, để các công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô và vùng kinh tế phía Bắc.

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu bố trí nhân lực và ngân sách tốt nhất để thực hiện dự án. Đồng thời, quan tâm chăm lo công tác tái định cư, bảo đảm cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Đối với các dự án đường kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn tuyến theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn, chất lượng theo kế hoạch đề ra.