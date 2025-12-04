Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, bật lên đỉnh hai tuần: Đợt hồi phục này có bền vững?

Bitcoin đã leo tới 93.965 USD, mức cao nhất kể từ ngày 17/11, trước khi giảm nhẹ. Sự khởi sắc này diễn ra sau chuỗi giảm sâu kể từ đầu tháng 10 – thời điểm đồng tiền số vượt mốc kỷ lục 126.000 USD rồi lao dốc, cuốn bay hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa toàn thị trường.

Nhà phân tích Chris Beauchamp (IG) cho rằng tâm lý ưa rủi ro trên thị trường chứng khoán đang lan sang tiền số. Việc Bitcoin vượt lại ngưỡng 93.000 USD, mức từng khiến đà bật tuần trước bị hụt hơi đang củng cố hy vọng xu hướng tăng có thể mở rộng.

Ngoài ra, nhà đầu tư đang chờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất ngay tuần tới, yếu tố có lợi cho các tài sản rủi ro như tiền số.

Những thông tin nào thúc đẩy kỳ vọng hồi phục?

Thị trường bắt đầu sáng trở lại từ đầu tuần sau loạt tín hiệu hỗ trợ: CEO Strategy Inc. (tên cũ MicroStrategy) trấn an rằng công ty đã lập quỹ dự phòng 1,4 tỷ USD, giảm nguy cơ phải bán Bitcoin trả nợ – thông tin từng khiến giá rơi mạnh hôm thứ Hai. Chủ tịch SEC Paul Atkins cho biết sẽ công bố chi tiết về “miễn trừ đổi mới” dành cho doanh nghiệp tài sản số, tạo kỳ vọng khung pháp lý cởi mở hơn. Vanguard Group bất ngờ cho phép giao dịch ETF và quỹ nắm giữ tiền số trên nền tảng của mình – động thái mang tính biểu tượng lớn với nhà đầu tư tổ chức.

Theo Alex Kuptsikevich (FxPro), những diễn biến này đang tạo thành “chuỗi tín hiệu sinh tồn” cho thấy xu hướng tăng có thể đang hình thành trở lại.

Thị trường đã thực sự phục hồi hay vẫn đầy rủi ro?

Dù giá bật lên, tâm lý phòng thủ vẫn bao trùm. Sean McNulty (FalconX) cho biết: “Không có nhiều người dám mua đuổi. Tâm lý vẫn rất mong manh.”

Dòng vốn vào 12 ETF Bitcoin tại Mỹ cũng khá yếu, chỉ 59 triệu USD – mức bị coi là “khiêm tốn”. Dữ liệu Coinglass cho thấy đợt tăng mới chỉ khiến 400 triệu USD vị thế bán bị thanh lý, chưa đủ để xác nhận xu hướng bền vững.

Melvin Deng (QCP Group) nhận định đây chỉ là “nhịp hồi kỹ thuật” sau chuỗi bán tháo kéo dài. Tuy vậy, ông cho rằng đây có thể là điểm vào hàng thích hợp với những nhà đầu tư chưa kịp giải ngân.