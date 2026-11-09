Bitcoin thủng đáy 74.000 USD, hơn 1,2 tỷ USD tháo chạy khỏi các quỹ

Thị trường tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục trải qua những phiên giao dịch đầy biến động. Theo Reuters, trong phiên giao dịch cuối ngày 8/11, Bitcoin (BTC) giảm hơn 2%, có thời điểm xuống 73.708 USD, mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Sau cú giảm mạnh, Bitcoin phục hồi lên vùng 75.000 USD trong sáng 9/11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn chưa thể lấy lại ngưỡng 80.000 USD, vốn được xem là một trong những mốc tâm lý quan trọng đối với giới đầu tư.

Chỉ vài ngày trước, Bitcoin từng có thời điểm vượt 81.000 USD trong phiên 4/11, sau khi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dần được xác định. Như vậy, từ đỉnh ngắn hạn đến đáy mới nhất, giá Bitcoin đã giảm khoảng 7.400 USD, tương đương hơn 9%. Không riêng Bitcoin, Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng giảm khoảng 5%, xuống 2.223 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8. Diễn biến này cho thấy áp lực bán không còn giới hạn ở một số tài sản riêng lẻ mà đang lan rộng trên thị trường tiền mã hóa.

(Ảnh minh họa)

Bitcoin liên tục mất mốc, nhà đầu tư ồ ạt rút vốn

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần đầu tiên của tháng 11 cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý nhà đầu tư. Sau khi rơi xuống vùng 75.600 USD vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng tiền số này bất ngờ phục hồi mạnh trong phiên 4/11, vượt mốc 81.000 USD.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Ngay trong phiên giao dịch ngày 5/11, Bitcoin quay đầu giảm xuống dưới 76.000 USD, xóa sạch thành quả phục hồi trước đó. Những phiên tiếp theo, đồng tiền số lớn nhất thế giới chủ yếu dao động quanh vùng 75.000–76.000 USD trước khi tiếp tục lập đáy mới trong ngày 8/11.

Một trong những nguyên nhân khiến giá Bitcoin chịu sức ép là dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. Theo dữ liệu Farside Investors và SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận tổng giá trị rút ròng khoảng 1,28 tỷ USD trong 5 phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11.

Trong đó, phiên 5/11 chứng kiến dòng vốn rút ròng 430,2 triệu USD, mức lớn nhất trong tuần. Sang ngày 6/11, các quỹ tiếp tục bị rút thêm 411,9 triệu USD, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận dòng vốn âm trên 400 triệu USD.

Trong cả tuần giao dịch, chỉ có duy nhất phiên 4/11 ghi nhận dòng vốn vào ròng, với khoảng 74,6 triệu USD. Bốn phiên còn lại đều chứng kiến nhà đầu tư rút vốn khỏi các sản phẩm ETF Bitcoin.

Áp lực bán đặc biệt lớn tại quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock, một trong những quỹ ETF Bitcoin lớn nhất thế giới. Riêng ngày 6/11, quỹ này bị rút ròng khoảng 403 triệu USD, gần tương đương tổng lượng vốn rút khỏi toàn bộ các quỹ ETF Bitcoin trong phiên.

Tính chung 5 phiên đầu tháng 11, IBIT ghi nhận dòng vốn rút ròng khoảng 1,21 tỷ USD. Ngược lại, quỹ FBTC của Fidelity vẫn thu hút được khoảng 93 triệu USD, cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các nhà quản lý tài sản.

Dòng vốn ETF có ý nghĩa quan trọng bởi đây là một trong những kênh giúp các nhà đầu tư tổ chức và định chế tài chính truyền thống tiếp cận Bitcoin. Khi lượng vốn rút ra lớn và kéo dài, nhu cầu nắm giữ Bitcoin thông qua các sản phẩm đầu tư này suy yếu, gây thêm sức ép lên khả năng phục hồi của thị trường.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 6/11, tổng tài sản ròng của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ còn khoảng 95,9 tỷ USD. Dù vậy, dòng vốn tích lũy kể từ khi các sản phẩm này bắt đầu giao dịch vào tháng 1/2024 vẫn đạt khoảng 55,8 tỷ USD.

Bitcoin lùi về vùng quanh 74.000 sáng 9/11 theo giờ Hà Nội. Ảnh: Investing

Nỗi lo chính sách Mỹ và dư chấn từ vụ tấn công Binance

Theo Reuters, việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ đang khiến các nhà đầu tư lo ngại khả năng Washington tăng cường quản lý lĩnh vực tiền mã hóa. Đây được xem là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nhiều chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành tài sản số.

Sự thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội có thể khiến quá trình thông qua các dự luật liên quan đến tiền mã hóa trở nên phức tạp hơn, đặc biệt đối với những vấn đề còn gây tranh cãi như giám sát hoạt động giao dịch, quản lý các tổ chức phát hành tài sản số và bảo vệ nhà đầu tư.

Việc một số chính trị gia có quan điểm chỉ trích tiền mã hóa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua cũng góp phần gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.

Bên cạnh yếu tố chính trị, niềm tin của nhà đầu tư vẫn chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, xảy ra cuối tháng 10.

Theo báo cáo sơ bộ do Binance công bố ngày 3/11, vụ tấn công ngày 29/10 ảnh hưởng đến khoảng 6,34 tỷ USD tài sản số. Trong đó, khoảng 2,85 tỷ USD tài sản đã được phong tỏa hoặc ngăn chặn, trong khi sàn giao dịch này cam kết tự chịu tổn thất tài chính và bảo vệ tài sản của người dùng.

Đợt giảm giá Bitcoin còn diễn ra sau làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ. Trong phiên 5/11, chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 5,5%, còn S&P 500 mất hơn 4%. Những lo ngại liên quan đến triển vọng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và thay đổi chính sách sau bầu cử đã khiến nhà đầu tư giảm mức độ tiếp xúc với các tài sản rủi ro.

Theo phân tích của CoinDesk, đợt bán tháo này còn kích hoạt hoạt động thanh lý hàng loạt vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy trên thị trường tiền mã hóa. Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 6/11, khoảng 1,26 tỷ USD vị thế đã bị thanh lý, trong đó 1,12 tỷ USD thuộc về các vị thế đặt cược giá tăng.

Việc các vị thế mua bị thanh lý tự động làm gia tăng áp lực bán, khiến đà giảm của Bitcoin trở nên mạnh hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến thị trường liên tục xuất hiện những đợt biến động lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi đánh mất vùng giá 75.000 USD trong phiên 8/11, Bitcoin đang đứng trước thử thách duy trì vùng hỗ trợ quanh 73.000–74.000 USD. Ở chiều ngược lại, việc lấy lại mốc 80.000 USD vẫn là một trong những điều kiện quan trọng để củng cố tâm lý nhà đầu tư. Diễn biến trong những phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng ổn định của thị trường tài chính Mỹ, triển vọng chính sách quản lý tiền mã hóa và đặc biệt là dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay.