Các 'cá mập' tài chính đang đổ tiền trở lại vào Bitcoin

Các quỹ tiền số của BlackRock ghi nhận kết quả tích cực hơn nhiều trong quý III so với nửa đầu năm. Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới đây, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới này nắm giữ 79,6 tỷ USD tài sản số vào cuối tháng 9, tăng 63% so với mức 48,8 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Trong quý, nhà đầu tư rót thêm 7,9 tỷ USD vào các sản phẩm tài sản số của BlackRock. Khoản này đã vượt mức 2,2 tỷ USD bị rút ra trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo CoinDesk, dòng tiền đảo chiều diễn ra khi thị trường tiền số phục hồi gần đây. Bitcoin (BTC) và các loại tiền mã hóa khác chịu áp lực trong nửa đầu năm, kéo theo sự sụt giảm giá trị của các quỹ nắm giữ những tài sản này. Đà hồi phục trong quý III giúp giá trị các quỹ tăng trở lại, trong khi nhu cầu đầu tư được khôi phục cũng góp phần gia tăng quy mô tài sản.

Đà cải thiện giá tiền số đóng góp phần lớn vào mức tăng này. Trong tổng số 30,8 tỷ USD tài sản số mà BlackRock có thêm trong quý, khoảng 22,9 tỷ USD đến từ mức tăng giá thị trường, còn 7,9 tỷ USD là dòng tiền nhà đầu tư rót vào.

Dù đã phục hồi, lượng tài sản tiền số BlackRock quản lý vẫn thấp hơn 23% so với mức gần 104 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Khoảng cách này không xuất phát từ việc nhà đầu tư đồng loạt rời bỏ các sản phẩm của hãng. Trong 12 tháng qua, các quỹ tài sản số của BlackRock đã thu hút thêm 6,3 tỷ USD dòng tiền ròng. Tuy nhiên, mức giảm giá trị thị trường của những tài sản này đã làm hao hụt 30,6 tỷ USD trong cùng kỳ.

Các số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tiền số của BlackRock vẫn phụ thuộc đáng kể vào biến động giá của các tài sản mà các quỹ nắm giữ, dù nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào các sản phẩm này.

Một đồng xu biểu trưng của Bitcoin. Ảnh: CNBC

BlackRock vận hành quỹ ETF Bitcoin giao ngay mang tên iShares Bitcoin Trust (IBIT), ra mắt tại Mỹ vào tháng 1/2024, cho phép nhà đầu tư tiếp cận biến động giá BTC thông qua chứng chỉ quỹ mà không phải trực tiếp mua và lưu ký tiền số. Sự phát triển của sản phẩm này phản ánh xu hướng các tổ chức tài chính truyền thống tiếp cận Bitcoin thông qua những công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo của CoinShares cho thấy các tổ chức công bố sở hữu lượng Bitcoin tương đương 264.000 BTC thông qua các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vào cuối quý II, tăng 1,3% so với quý trước. Riêng IBIT, quỹ đầu tư quốc gia Mubadala và Hội đồng Đầu tư Abu Dhabi nắm giữ tổng cộng khoảng 764 triệu USD chứng chỉ quỹ vào cuối tháng 6, trong khi Đại học Harvard sở hữu khoảng 101,4 triệu USD. JPMorgan cũng tăng lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trong quý.

Tuy nhiên, việc sở hữu ETF Bitcoin không đồng nghĩa với việc tất cả tổ chức đều đặt cược dài hạn vào tiền số. Một số khoản đầu tư có thể phục vụ cho việc phòng ngừa rủi ro hoặc quản lý tài sản của khách hàng.