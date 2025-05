“Pi thủ” xôn xao trước bức ảnh đầy ẩn ý của Binance

Tài khoản của Binance trên mạng X vừa đăng tải một hình ảnh mang biểu tượng của Binance kèm dòng trạng thái: “That is what happens when devs touch art with 0 design sense”, tạm dịch là “Đây chính là điều xảy ra khi các nhà phát triển tạo ra tác phẩm nghệ thuật mà không có chút khiếu thiết kế nào”.

Nhìn thoáng qua có vẻ không liên quan đến Pi Network, nhưng khi để ý kỹ, những người tinh mắt phát hiện ký hiệu toán học của Pi trong hình ảnh. Phần bình luận bùng nổ với sự phấn khích, nhiều người hâm mộ viết "Hãy đi nào Pi!", “Pi Network niêm yết khi nào?", “Mua Pi trước khi quá muộn”...

Bức ảnh của Binance gây xôn xao cộng đồng Pi Network.

Dù chưa biết chính xác dụng ý của dòng trạng thái này nhưng nhiều giả thiết được đặt ra. Phần đa người dùng tin rằng Binance đang có dụng ý nhắc đến Pi nhưng liệu là theo hướng tích cực hay tiêu cực. Có người còn cho rằng đây có phải hành động bật mí sàn Binance có dự định niêm yết Pi.

Cộng đồng Pi càng thêm tò mò khi Binance đăng ảnh bảng chữ sắp xếp lộn xộn và đề nghị cho biết từ đầu tiên người dùng nhìn thấy. Tuy nhiên trong ảnh không có chữ cái P nào.

Không tìm thấy tên dự án Pi trong hình ảnh Binance đăng tải.

Trong khi Binance đăng ảnh ẩn ý khiến cộng đồng xôn xao, Pi Network mới có bước đi lớn.

Cụ thể, sau nhiều ngày mong chờ, đội ngũ phát triển Pi Network vừa thông báo Pi Network Ventures đã chính thức ra mắt sáng kiến trị giá 100 triệu USD để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp thúc đẩy tiện ích và việc áp dụng Pi trong thế giới thực.

Chương trình chiến lược này có mục đích đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những dự án có ứng dụng Pi Coin như một phần không thể thiếu (thanh toán, tiện ích, dịch vụ nền tảng). Đồng thời thúc đẩy việc sử dụng Pi trong đời sống thực tế, chuyển đổi từ khai thác sang tiêu dùng thực sự.

Bằng cách cung cấp hỗ trợ sớm cho việc tạo ra tiện ích sáng tạo hơn và tích hợp trong thế giới thực, khoảnh khắc này đánh dấu bước tiến quan trọng cho Pi.

Sau khi tin tức được công bố, giá Pi Network gây thất vọng, lao dốc trên các sàn. Ghi nhận đến sáng 16/5, Pi giao dịch trên sàn OKX ở mức 0,8 USD/Pi, giảm gần 5% trong vòng 24h qua. Ở vùng giá này, Pi đang có mức vốn hóa đạt 6,05 tỷ USD, xếp thứ 24 vốn hóa thị trường.

Việc giá trị của một loại tiền số giảm mạnh sau khi các thông tin tích cực được tung ra được coi là hiện tượng bình thường trong thị trường tiền điện tử. Mặc dù vậy, đối với các “Pi thủ” – nhóm người hầu hết mới tham gia thị trường thì việc giá Pi giảm mạnh đã gây ra bất ngờ.

Trên các hội nhóm, các "Pi thủ" tỏ ra thất vọng do Pi không đạt mức giá kỳ vọng, nhất là khi PCT công bố thông tin về quỹ đầu tư lên tới 100 triệu USD.

Trong tháng 5, Pi Network vẫn đối diện nguy cơ điều chỉnh giá đến từ việc một lượng lớn token tiếp tục được mở khóa. Theo dữ liệu từ Piscan, sẽ có khoảng hơn 230 triệu token Pi được mở khóa sẵn sàng giao dịch, tương đương 146 triệu USD trong tháng này.

Tại Việt Nam, đến nay, đồng Pi Network chưa được Nhà nước công nhận tính hợp pháp và thường xuyên cảnh báo người dân cảnh giác khi bị dụ dỗ tham gia đầu tư, mua bán, trao đổi loại tiền này nhằm tránh nguy cơ trở thành con mồi của các tổ chức lừa đảo.

Công an TP. Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiện nay tiền ảo nói chung và đồng tiền ảo Pi nói riêng chưa được coi là tài sản. Những vụ việc, vấn đề phát sinh, tranh chấp liên quan đến các hoạt động giao dịch đồng tiền ảo, tiền số Pi rất rủi ro, khó được pháp luật bảo vệ, xử lý.