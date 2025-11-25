Bitcoin lao dốc kỷ lục: Đáy thị trường ở đâu?

Chỉ số Coinbase Bitcoin Premium đo lường sự chênh lệch giá Bitcoin giữa sàn Coinbase (Mỹ, giao dịch bằng USD) và sàn Binance (giao dịch chủ yếu bằng USDT). Khi chỉ số này dương, thể hiện nhu cầu mua từ các nhà đầu tư tổ chức Mỹ mạnh mẽ. Ngược lại, khi chỉ số âm, nó phản ánh áp lực bán lớn từ thị trường Mỹ, vượt trội so với cầu toàn cầu.

Hiện nay, Coinbase Premium âm liên tiếp 21 ngày – mức dài nhất trong chu kỳ hiện tại. Đây là dấu hiệu bất thường, thường chỉ xảy ra trong các giai đoạn thị trường chịu áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư tổ chức, khiến Bitcoin khó hình thành đáy vững chắc. Giá Bitcoin đã giảm từ gần $120.000 xuống còn khoảng $84.500 vào ngày 24/11/2025, tương thích với diễn biến âm kéo dài này.

Áp lực bán từ các nhà đầu tư tổ chức Mỹ ảnh hưởng thế nào?

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy Coinbase Premium đang ở mức -0,06, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư lớn tại Mỹ. Phân tích của chuyên gia Giannis cho biết, sự giảm giá gần đây chủ yếu do bán tháo từ các tổ chức trên Coinbase, không phải do hoảng loạn từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Điều này dẫn đến việc các nhà mua toàn cầu không thể hấp thụ áp lực bán, khiến Bitcoin chưa hình thành nền giá ổn định. Đồng thời, dữ liệu hợp đồng mở tăng từ dưới 20.000 hợp đồng cuối tháng 10 lên khoảng 70.000 giữa tháng 11, cho thấy tình trạng đặt cược giảm giá (short) gia tăng và tâm lý thị trường vẫn tiêu cực.

Không phải mọi nhà phân tích đều coi Coinbase Premium âm là tín hiệu hoàn toàn xấu. Một số quan sát cho thấy hiệu ứng cuối tuần thường dẫn đến sự hồi phục tạm thời, khi các hoạt động ETF và bán ra của Mỹ tạm dừng. Trong những thời điểm này, chỉ số Premium có xu hướng tiến gần về 0, mang lại một số ổn định giá ngắn hạn hoặc tăng nhẹ.

Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo trong tuần vẫn là âm, vì các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục bán ra. Sự tương phản giữa “tăng cuối tuần” và “giảm trong tuần” làm nổi bật tầm ảnh hưởng lớn của các tổ chức Mỹ đối với biến động ngắn hạn của Bitcoin.

Khi nào thị trường có thể hình thành đáy?

Chỉ số Coinbase Premium âm kéo dài cho thấy Bitcoin chưa tạo đáy bền vững. Lịch sử cho thấy các đảo chiều xu hướng thường diễn ra khi Premium trở về mức trung tính hoặc dương, báo hiệu sự chuyển biến trong hành vi bán ra của các tổ chức.

Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn đứng trước lựa chọn khó khăn: liệu mức giá này có phải là cơ hội tích trữ dài hạn hay chỉ là tạm dừng trong xu hướng giảm dài hạn. Một dấu hiệu tích cực sẽ xuất hiện khi Coinbase Premium tăng trở lại, đồng nghĩa với việc áp lực bán từ Mỹ giảm và nhu cầu hồi phục từ các nhà đầu tư quay trở lại.