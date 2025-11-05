Bitcoin thủng mốc 100.000 USD: Tín hiệu cảnh báo cho làn sóng đầu tư rủi ro?

Bitcoin rơi dưới 100.000 USD

Bitcoin lao dốc hơn 5% trong phiên giao dịch thứ Ba, có lúc chạm mức 99.966 USD – lần đầu tiên thủng mốc 100.000 USD kể từ ngày 23/6. Ether cũng giảm gần 9% xuống 3.275 USD.

Diễn biến này xảy ra khi nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro, đặc biệt là nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo. NASDAQ – chỉ số gắn liền với cổ phiếu AI – mất hơn 1% khi các mã công nghệ bị bán mạnh do lo ngại định giá đã vượt xa nền tảng thực tế.

Haonan Li, nhà sáng lập nền tảng stablecoin Codex, nhận định thị trường “kiệt sức”: tin xấu tác động cực mạnh, trong khi tin tốt gần như không tạo hiệu ứng tích cực.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rời cuộc chơi

Một điểm đáng chú ý là lực mua “bắt đáy” từ nhà đầu tư nhỏ lẻ suy yếu đáng kể. Theo Ed Engel, chuyên gia của Compass Point, nhóm nhà đầu tư cá nhân tỏ ra ít mặn mà hơn so với các chu kỳ trước.

Ông cho biết việc các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài chốt lời là hiện tượng phổ biến trong thị trường tăng giá. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục bán giải chấp, Bitcoin sẽ đối mặt rủi ro giảm sâu hơn.

Dữ liệu thị trường cho thấy tinh thần nhà đầu tư đang yếu đi, bất chấp các yếu tố hỗ trợ như tăng trưởng stablecoin hay xu hướng Bitcoin trở thành tài sản nắm giữ của tổ chức.

Thị trường crypto có nguy cơ điều chỉnh sâu

Engel cảnh báo nếu Bitcoin không giữ được vùng hỗ trợ quanh 95.000 USD, đà giảm có thể kéo dài do thiếu động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Trong khi lịch sử cho thấy tháng 10 thường là thời điểm Bitcoin tăng mạnh, năm nay mô hình “mùa vụ” này không xuất hiện. Lần gần nhất Bitcoin không tăng trong tháng 10 là năm 2018 – và tháng sau đó đồng coin giảm tới 37%.

Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại thị trường tiền số đang đứng trước khả năng tái diễn “mùa đông crypto”, dù một số phân tích vẫn cho rằng các nền tảng dài hạn chưa hề xấu đi.