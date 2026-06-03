Bitcoin giảm cực mạnh sáng 3/6, thủng mốc 70.000 USDT

Giá đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới Bitcoin sáng 3/6 thủng mốc 70.000 USDT về 66.130 USDT.

Gần nửa năm nay, giá Bitcoin cho tín hiệu kỹ thuật, tạo đáy tại vùng giá 60.000 USDT, sau đó hồi phục lên 70.000 - 82.000 USDT do tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, mở cửa eo biển Hormuz có tín hiệu khởi sắc.

Tuy nhiên, các bên đều không đạt được niềm tin ở nhau và điều kiện khác biệt về đàm phán khiến Mỹ - Iran chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Giá Bitcoin lao dốc do căng thẳng Mỹ - Iran.

Trong lúc tia hi vọng đang le lói thì Israel liên tục tấn công Lebanon - đồng minh số 1 của Iran tại Trung Đông đã khiến tiến trình hòa bình liên tục bị phá vỡ.

Ngày 1/6, Israel tấn công dữ dội vào lực lượng Hezbollah cộng thêm đòn tập kích của Mỹ vào các căn cứ Iran trước đó khiến Iran trả đũa. Đến rạng sáng 3/6, Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chờ dầu từ bên ngoài hướng đến cảng của Iran đã dội thêm gáo nước lạnh vào hi vòng hòa bình cho khu vực.

Căng thẳng chính trị đẩy giá dầu và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, dẫn đến việc nhà đầu tư rút vốn khỏi những kênh rủi ro như Crypto, chứng khoán để tìm đến kênh đầu tư an toàn hơn là trái phiếu kho bạc Mỹ, vàng... Do đó, thị trường tiền điện tử trở nên rất nhạy cảm với các diễn biến chính trị toàn cầu.

Không chỉ Bitcoin lao dốc, trong 24 giờ qua, giới đầu tư cũng chứng kiến sự suy thoái của những đồng tiền điện tử lớn như Etherium, Solana, XRP... với mức sụt giảm từ 7 - 10%.

Dù vậy, giới phân tích hi vọng, khu vực 66.000 USDT của Bitcoin có thể là vùng hỗ trợ kỹ thuật cứng trong nhiều tháng qua (xét trên góc nhìn kỹ thuật). Tại đây, Bitcoin có thể tiếp tục tích lũy quanh vùng 66.000 - 70.000 USDT trước khi xác định xu hướng tiếp theo tùy vào tiến trình hòa bình Mỹ - Iran.