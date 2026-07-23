Trở về từ Hàn Quốc, 9X về khe suối tại Nghệ An nuôi ốc bươu đen theo cách lạ, đút túi hàng trăm triệu ngon ơ

9X bỏ lương "khủng" ở Hàn Quốc về quê dốc hết vốn liếng, “đánh liều” với con ốc bươu đen

Anh Nguyễn Bá Hân (SN 1991, trú tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) đang sở hữu trang trại nuôi ốc bươu đen lớn nhất địa phương. Tại đây anh có 17 ao nuôi ốc bươu đen với diện tích khoảng 4.500 m2. Ốc bươu đen được nuôi bằng nguồn nước khe sạch, an toàn nên cho thịt ngọt, ngon được thị trường rất ưa chuộng.

Bỏ lương "khủng" khi làm việc tại Hàn Quốc, anh Hân về quê ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An tận dụng nguồn nước sạch ở khe suối xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen quy mô lớn mang lại thu nhập cao. Ảnh: H.H

Ông chủ trang trại ốc bươu đen lớn nhất vùng từng có công việc với mức lương hàng nghìn USD khi làm việc ở nước ngoài. Thời gian làm việc ở nước ngoài, anh và vợ luôn khao khát được trở về quê lập nghiệp. Phát triển kinh tế, làm giàu ngay chính trên quê hương mình đó mới là giấc mơ lớn nhất mà vợ chồng anh Hân mong muốn.

Sau nhiều trăn trở, anh Hân cùng vợ quyết định trở về về quê khởi nghiệp. Sau quá trình tìm hiểu, anh nhận thấy khu vực khe Hủng Găng có nguồn nước sạch chảy quanh năm, rất phù hợp với đặc tính sinh trưởng của ốc bươu đen.

Tháng 5/2025, anh quyết định cải tạo hơn 4.000m2 đất lúa để xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen. Tuy nhiên, đây là một dự án lớn, đòi hỏi kinh phí đầu tư nhiều, lại là mô hình mới ở địa phương vì thế gia đình rất lo lắng.

"Sau khi tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, vợ chồng tôi quyết định nuôi ốc bằng phương pháp lót bạt HDPE. Thời điểm đó, bố mẹ lo lắm vì đây là mô hình hoàn toàn mới ở địa phương, chi phí đầu tư cũng khá lớn, trong khi gia đình chưa có kinh nghiệm. Nhiều người cũng khuyên tôi nên suy nghĩ lại", anh Hân chia sẻ. Tuy nhiên, anh Hân tin tưởng với kỹ thuật và ứng dụng khoa học, con ốc bươu đen sẽ mang lại thành công cho mình.

Anh Hân luôn kiểm tra nguồn nước nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất để con ốc bươu đen sinh trưởng và phát triển. Anh Hân cũng là người tiên phong tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An dùng bạt HDPE để nuôi ốc bươu đen. Ảnh: H.H

Khác với cách nuôi truyền thống trên nền bùn, toàn bộ đáy ao được phủ bạt HDPE. Đây là loại vật liệu có khả năng chống thấm, chịu nắng nóng và độ bền cao. Phương pháp này giúp kiểm soát môi trường nước tốt hơn, hạn chế thất thoát, giảm nguy cơ ô nhiễm và mầm bệnh, đồng thời việc vệ sinh, quản lý, thu hoạch cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhờ nguồn nước sạch cùng quy trình chăm sóc bài bản, ngay vụ nuôi thử nghiệm đầu tiên, gia đình anh thu hoạch khoảng 4 tấn ốc thương phẩm, thu về gần 300 triệu đồng.

Yếu tố quyết định thành bại khi nuôi ốc bươu đen

Sau vụ đầu tiên, con ốc bươu đen mang lại hiệu quả kinh tế vượt những kỳ vọng mà vợ chồng anh Hân mong đợi. Vì thế, cuối năm 2025, anh tiếp tục mở rộng diện tích lên hơn 4.500m2, xây dựng 17 ao nuôi lớn nhỏ để tăng quy mô, sản lượng.

Anh Hân ở xã Giai Lạc nuôi ốc bươu đen bằng nước suối nên sạch, thịt dai, ngọt, bổ dưỡng được thị trường ưa chuộng. Ảnh: H.H

Chia sẻ về bí quyết nuôi ốc bươu đen, anh Hân cho biết: Nuôi ốc bươu đen không đòi hỏi quá nhiều nhân công. Mỗi ngày, vợ chồng anh chỉ dành vài giờ để cho ốc ăn và theo dõi môi trường nước. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo nguồn nước luôn sạch và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Thức ăn của ốc chủ yếu là các loại rau, lá cây và phụ phẩm nông nghiệp như lá sắn, rau, đu đủ, môn, lá ổi, lá mít... Những loại cây này đều dễ trồng, sẵn có nên giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Gia đình anh còn tận dụng các khoảng đất trống để trồng thêm sắn, đu đủ làm nguồn thức ăn chủ động.

Con ốc bươu đen rất nhạy cảm với môi trường sống. Vì thế, anh Hân đầu tư hệ thống cấp thoát nước tại các ao được rất bài bản. Cứ khoảng hai ngày, anh lại thay nước một lần nhằm duy trì chất lượng nước ổn định.

Hiện anh Hân ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An sở hữu 17 ao nuôi ốc bươu đen mang lại nguồn thu nhập cao. Ảnh: H.H

Hiện giá ốc bươu đen thương phẩm dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng/kg. Theo anh Hân, đầu ra khá thuận lợi khi nhiều nhà hàng, quán ăn và thương lái đến tận trang trại thu mua. Gia đình không phải lo đầu ra.

Ông Đoàn Bá Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An cho biết, từ thành công của gia đình anh Hân, hiện dọc khe Hủng Găng đã có thêm hai hộ dân đầu tư nuôi ốc bươu đen bằng phương pháp lót bạt HDPE với tổng diện tích khoảng 6.000m2. Tuy nhiên, địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên phát triển ồ ạt khi chưa nắm vững kỹ thuật, chưa đảm bảo nguồn nước cũng như điều kiện cần thiết. Việc nhân rộng cần được thực hiện từng bước để đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững.