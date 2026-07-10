Giá tiền ảo Pi lần đầu xuống dưới 0,1 USD

Trên sàn Bitget chiều 9/7, tiền ảo Pi được niêm yết ở mức 0,0963 USD mỗi đồng, giảm hơn 10% so với mức 0,11 USD của ngày 8/7 và chưa có dấu hiệu hồi phục. Đây cũng là "đáy" mới được thiết lập kể từ khi Pi Network mở mạng, cách xa mức đỉnh 3 USD năm ngoái.

Dự án Pi Network được đánh giá đang trải qua những ngày ảm đạm sau Pi2Day (28/6) - cột mốc được cộng đồng mong chờ vì đội ngũ nòng cốt Pi Core Team (PCT) thường ra thông báo quan trọng hoặc cập nhật tính năng đột phá. Thực tế, PCT đã triển khai một số tính năng như Pi Sign-in giúp đăng nhập nhanh hay PiVerify hỗ trợ xác thực và bảo mật.

"Những tính năng đó không đột phá và cũng không giúp ích gì thêm cho dự án", Hoàng Anh, quản trị viên nhóm Facebook về Pi Network với hơn 200.000 thành viên, nhận xét. "Chưa kể lượng token mới liên tục đổ vào gây 'loãng' thị trường".

Giá tiền ảo Pi lập đáy mới ở 0,0963 USD mỗi đồng, trên sàn Bitget. Ảnh: Bảo Lâm

Kể từ 28/6, Pi đã trải qua hai cú sập vào ngày 7/7 (từ 0,1145 xuống 0,102 USD mỗi đồng) và ngày 9/7. Trên một số sàn tiền số quốc tế, khối lượng giao dịch chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu USD - thấp hơn nhiều so với mức hàng chục triệu USD mỗi ngày năm ngoái.

Trước đó, theo Hoàng Anh, số lượng thành viên tạo chủ đề thảo luận trên nhóm mà anh quản lý hiện giảm 80% so với những năm trước. Trên Facebook, nhiều hội nhóm về Pi Network thậm chí đổi tên để hoạt động với nội dung khác, trong khi những nhóm đang tồn tại không còn được thảo luận sôi nổi.

Theo Market Periodical, không như Solana hay Ethereum, người nắm giữ Pi "không có tiếng nói" trong các hoạt động. Tổ chức Pi Foundation thành lập năm 2025 đang giữ hàng tỷ token trong hàng trăm ví, tạo rủi ro tập trung hóa.

Pi Network ra đời năm 2019, được cho là giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng" vào tháng 2/2025, tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi. Dù vậy, Pi Network vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh, chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.