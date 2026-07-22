Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/7 lại đảo chiều giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 22/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 146 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/7, giá vàng trong nước ngày 22/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 22/7, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/7, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142 –146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,4 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/7 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 69 USD/ounce, lên mức 4.125 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.054 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, tiến lên mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang lấy lại đà tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng do căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục tác động mạnh đến thị trường tài chính, năng lượng toàn cầu.

Trong ngắn hạn, nếu giá vàng duy trì vững trên 4.072,4 USD/ounce, xu hướng tăng có thể được củng cố. Ngược lại, việc giảm xuống dưới 4.041,65 USD/ounce sẽ cho thấy lợi suất trái phiếu và đồng USD đang giành lại ưu thế. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi thông tin ngừng bắn, phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), báo cáo PMI sơ bộ và nguy cơ gián đoạn vận tải tại Hormuz, Biển Đỏ.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.125 USD/ounce (tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/7, giá vàng ngày 23/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.