Pi Network mất giá thê thảm khi 'lời nguyền phân chim và nước mưa' thành hiện thực

Tại thời điểm sáng 14/7, giá trị đồng Pi Network giảm về mức 0,07 USDT với áp lực bán mạnh gấp gần 3 lần so với những ngày trước đó.

Theo dữ liệu của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, tổng cung của đồng Pi là 100 tỷ, trong đó, cung lưu hành tối đa tính đến ngày 14/7 mới đạt 10,9 % - tức tương đương khối lượng 10,9 tỷ đơn vị.

Giai đoạn chào sàn tháng 2/2025, đồng Pi gây được tiếng vang khi thị giá mở cửa tăng từ 0,1 lên mức 3 USDT. Dù vậy, hào quang đó chỉ diễn ra vài ngày sau đó Pi lao vào cuộc đại suy thoái suốt hơn 1 năm.

Nếu so với mức giá thấp nhất khi mở cửa ngày 20/2/2025 ở mức 0,1 USDT thì hiện, giá đồng Pi đã thủng cả đáy sâu nhất - tức mất hết giá trị.

Tại thời điểm chào sàn, đã có hai luồng ý kiến tranh luận về tương lai của đông Pi. Phe lạc quan - chủ yếu là các Pi thủ kỳ vọng, giá đồng tiền điện tử này ít nhất đạt 100 USDT, thậm chí có thể đạt mức khoảng 40.000 USDT, thậm chí là 1 tỷ đồng/ Pi (quy đổi ra tiền Việt).

Giá trị của Pi được thổi phồng và đánh bóng nhờ vỏ bọc ứng dụng trong các giao dịch hàng ngày thay thế cho tiền pháp định, thậm chí kỳ vọng Pi sẽ là đồng tiền dùng chung cho cả thế giới.

Pi Network mất giá thê thảm, 'lời nguyền phân chim và nước mưa' thành hiện thực.

Ở chiều ngược lại, những người phản đối đồng Pi cho rằng, đây là dự án lừa đảo. Thậm chí, một số chủ sàn lớn như Bybit, Binance từ chối niêm yết đồng Pi.

Tại Việt Nam, nhiều ý kiến thẳng thừng cho rằng, đồng Pi chẳng khác nào 'phân chim và nước mưa'. Giới tạo lập vẽ ra chiếc bánh khổng lồ để thu hút nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới và miếng bánh đó không 'thơm' như nhiều người mong đợi.

Diễn biến giá Pi sau chào sàn theo đúng kịch bản tiêu cực nhất khiến lời ví von đồng Pi giống như 'phân chim và nước mưa' trở thành lời nguyền.

Các động thái của giới điều hành cho thấy những điều bất minh. Đó là việc trì hoãn xác minh danh tính cá nhân (KYC), qua đó khiến hàng loạt nhà đầu tư chưa thể đưa đồng Pi từ các ví đã đào lên sàn OKX để giao dịch. Hành động này được cho là lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà đầu tư và thể hiện sự không minh bạch của dự án Pi.

Hiện tổng cung lưu hành của đồng Pi mới đạt gần 11% sau hơn 1 năm chủ yếu do nhà sáng lập trì hoãn xác minh KYC. Có người cho rằng, nếu quá trình KYC diễn ra nghiêm túc, đồng Pi thậm chí đã nhanh chóng mất giá trị ngay khi chào sàn, bởi sẽ có hàng tỷ Pi được chất lên sàn, gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung.

Hiện giá Pi vận đang không ngừng sụt giảm. Dù vậy, kịch bản đen tối hơn vẫn còn ở phía trước, đó là việc đồng tiền điện tử này bị OKX hủy niêm yết. Nếu điều đó xảy ra thì đồng Pi chính thức hóa thành 'phân chim và nước mưa', nhà đầu tư chính thức mất trắng.