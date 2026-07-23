Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng đối với xăng sinh học E10 trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối đến lưu thông trên thị trường.

Thông qua hoạt động này, thành phố đặt mục tiêu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm như pha chế xăng không đúng quy chuẩn kỹ thuật, kinh doanh xăng E10 không đạt chất lượng, không đúng tiêu chuẩn công bố hoặc không bảo đảm yêu cầu về đo lường và điều kiện lưu thông.

Đối tượng kiểm tra gồm các thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và các cửa hàng bán lẻ có kinh doanh xăng sinh học E10. Trong trường hợp cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể được mở rộng đến các tổ chức, cá nhân tham gia bảo quản, phân phối và lưu thông loại nhiên liệu này theo yêu cầu quản lý nhà nước hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Theo UBND TP Hà Nội, các cơ quan chuyên môn sẽ rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị trong chuỗi cung ứng xăng dầu có liên quan đến xăng E10, từ cơ sở sản xuất, pha chế, kho chứa, tổng kho, kho trung chuyển đến các doanh nghiệp phân phối và hệ thống bán lẻ.

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện các quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứng nhận hợp quy, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình sản xuất, pha chế, bảo quản và kinh doanh xăng sinh học E10.

Bên cạnh đó, việc chấp hành quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu cũng được kiểm tra, bao gồm tình trạng kiểm định cột bơm, phương tiện đo, bình chuẩn và các hệ thống đo lường theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, căn cứ hồ sơ, tình hình thực tế hoặc khi có dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ quyết định lấy mẫu xăng E10 để thử nghiệm và đánh giá chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng như các tiêu chuẩn đã công bố.

Toàn bộ quy trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản, vận chuyển, thử nghiệm và xử lý kết quả sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, kinh doanh xăng dầu và xử lý vi phạm hành chính.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài công tác thanh tra, kiểm tra, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người dân hiểu đúng mục đích của hoạt động giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

Theo thành phố, việc kiểm tra nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường xăng dầu, đồng thời hạn chế các thông tin sai lệch có thể gây tâm lý hoang mang hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.