Bánh kem tóc rối: Trend "kinh dị" nhất mạng xã hội, giới trẻ vẫn rủ nhau thử

Những ngày qua, cụm từ "bánh kem tóc tiên" liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt video ghi lại cảnh cắt bánh, kéo từng sợi "tóc rối" phủ trên mặt bánh thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, kéo theo không ít người tò mò đặt mua để trải nghiệm.

Điều khiến món bánh trở nên viral chính là vẻ ngoài "đánh lừa thị giác". Thay vì được trang trí bằng trái cây, chocolate hay kem bắt hoa như thông thường, mặt bánh được phủ kín bởi những sợi "tóc rối" trông chẳng khác nào tóc thật.

(Ảnh: Tiệm bánh ngon)

Tuy nhiên, lớp "tóc" này hoàn toàn không phải tóc người mà là rong tóc tiên (hair seaweed) - một loại rong biển ăn được, vốn được sử dụng trong nhiều món tráng miệng và đồ ăn vặt tại Thái Lan.

Từ món ăn đường phố Thái Lan đến cơn sốt trên TikTok

Theo những bài đăng và video lan truyền trên mạng xã hội, ý tưởng sử dụng rong tóc tiên để trang trí bánh xuất phát từ Thái Lan. Ban đầu, nguyên liệu này được phủ lên các loại bánh sừng bò (croissant), bánh mì hay kem lạnh nhằm tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt.

Sau đó, nhiều tiệm bánh tiếp tục biến tấu thành bánh kem sinh nhật phủ kín rong tóc tiên. Chỉ cần đặt chiếc bánh lên bàn tiệc, hầu như đều gây được sự chú ý của mọi người vì tưởng chiếc bánh... dính một mớ tóc.

Bánh sừng bò kẹp tóc.

Từ Thái Lan, xu hướng nhanh chóng lan sang nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trên TikTok, không ít nhà sáng tạo nội dung đã quay video "đập hộp", cắt bánh và thử món bánh này, góp phần đưa cái tên "bánh kem tóc tiên" trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Nhìn thì "rén", ăn lại không giống tưởng tượng

Điểm gây tranh cãi lớn nhất của trào lưu nằm ở trải nghiệm thưởng thức món bánh kỳ lạ này. Phần cốt bánh và lớp kem gần như không khác các loại bánh sinh nhật thông thường. Sự khác biệt đến từ lớp rong tóc tiên phủ phía trên. Rong có độ dai nhẹ, hơi giòn, vị ngọt thanh hoặc gần như không có nhiều hương vị tùy cách chế biến.

TikToker Duy Thẩm thử loại bánh hot trend. (Ảnh: FB Ngô Đức Duy)

Dù vậy, vì các sợi rong dài và có hình dáng giống tóc thật nên nhiều người thừa nhận cảm giác đầu tiên khi đưa vào miệng khá "khó vượt qua". Không ít bình luận hài hước cho rằng "não chưa kịp hiểu đây là rong biển thì mắt đã nghĩ là tóc", khiến trải nghiệm ăn trở nên vừa buồn cười vừa... hơi ám ảnh.

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều người đánh giá món bánh không hề khó ăn như tưởng tượng. Sau khi vượt qua cảm giác ban đầu, rong tóc tiên mang đến trải nghiệm thú vị, giúp chiếc bánh có trải nghiệm khác biệt so với bánh kem truyền thống.

TikTok @tamoitamak.

Trend mới càng lạ, Gen Z càng muốn thử

Không chỉ đơn thuần là một món tráng miệng, bánh kem tóc tiên còn phản ánh xu hướng ẩm thực "ăn bằng mắt" đang được giới trẻ yêu thích. Những món ăn có ngoại hình kỳ lạ, gây tranh cãi hoặc khiến người xem phải dừng lại vài giây để nhìn kỹ thường rất dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Tại Việt Nam, một số tiệm bánh đã nhanh chóng cập nhật xu hướng này, nhận làm bánh kem phủ rong tóc tiên theo yêu cầu. Mức giá dao động khoảng vài trăm nghìn đồng tùy kích cỡ và cách trang trí.

Dù thích hay không thích, khó có thể phủ nhận rằng bánh kem tóc tiên đã trở thành một trong những trào lưu ẩm thực được nhắc đến nhiều nhất những ngày đầu tháng 7. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một chiếc bánh để ăn mà còn là "đạo cụ" hoàn hảo cho những bức ảnh và video gây chú ý trên mạng xã hội.