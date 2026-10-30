Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng thế giới giảm sâu

Giá vàng trong nước đi ngang

Bước vào phiên giao dịch sáng ngày 30/10, thị trường vàng trong nước khoác lên mình vẻ lặng sóng quen thuộc khi các thương hiệu lớn đồng loạt chọn giải pháp "đứng yên".

Ở phân khúc vàng miếng, SJC giữ nguyên mức niêm yết trong khoảng 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng theo chiều mua vào - bán ra. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai chiều mua và bán vẫn nới rộng ở mốc 3 triệu đồng/lượng.

Trạng thái bình lặng tương tự cũng phủ bóng lên phân khúc vàng nhẫn 9999. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá nhẫn tròn được giữ nguyên ở mức 13,74 - 14,14 triệu đồng/chỉ, tương đương 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua – bán.

Tập đoàn DOJI cũng giữ nhịp ổn định với mức niêm yết 13,75 - 14,15 triệu đồng/chỉ (137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì vùng giá mềm hơn đáng kể so với mặt bằng chung, dao động quanh mốc 13,52 - 13,92 triệu đồng/chỉ (135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng).

Giá vàng thế giới lao dốc

Khảo sát vào rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.023,8 USD/ounce, giảm 6,6 USD (0,16%) so với chiều 29/10. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank (26.020 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay bất ngờ quay đầu giảm sâu với nguyên nhân chủ yếu đến từ các báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt mức cao hơn dự kiến, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm.

Bên cạnh đó, giá dầu thô hạ nhiệt đã giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng. Việc Mỹ và Iran có những động thái ngoại giao mới cũng góp phần giảm bớt căng thẳng quân sự cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông. Dù vậy, khu vực eo biển Hormuz và mối quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường tài chính.

Trong phiên này, đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ trên sàn Wall Street cùng sự suy yếu của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng không thể tạo ra lực cầu đủ mạnh để hỗ trợ giá vàng duy trì vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Đánh giá về xu hướng giá, các chuyên gia cho biết thị trường chịu áp lực giảm sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed thông qua quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành với tỷ lệ biểu quyết 10-2. Dù lãi suất chưa thay đổi, các nhà phân tích nhận định việc thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sẽ là cơ sở để Fed xem xét tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới.