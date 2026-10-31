EVN nêu điều kiện lắp điện mặt trời mái nhà, bán điện dư lên lưới

Theo số liệu của các Tổng công ty Điện lực, đến hết tháng 8/2026, cả nước có 134.410 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất hơn 11.450 MWp. EVN cho biết con số thực tế có thể còn cao hơn do một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện thông báo hoặc đăng ký theo quy định.

EVN làm rõ việc lắp điện mặt trời mái nhà, bán điện dư lên lưới.

Từ khi Nghị định 243/2026 có hiệu lực ngày 26/6 đến hết ngày 31/7, toàn hệ thống có thêm 5.928 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất khoảng 213,9 MWp. Tuy nhiên, số hệ thống đăng ký bán điện dư lên lưới chỉ chiếm khoảng 1,2%, tương đương 70 khách hàng.

Theo EVN, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ đăng ký bán điện dư còn thấp là khách hàng chưa nắm đầy đủ các quy định mới về thủ tục thông báo, đăng ký, điều kiện bán điện dư, sản lượng và giá mua điện. Một số hệ thống đã lắp đặt nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy định, trong khi hồ sơ kỹ thuật còn phụ thuộc nhiều vào đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Liên quan đến quy định cho phép mua bán điện dư với tỷ lệ cao hơn 50%, EVN dẫn Nghị định 243 cho biết từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, hai bên được thỏa thuận tỷ lệ mua bán điện dư cao hơn 50% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn điện mặt trời mái nhà theo cường độ bức xạ.

Điều kiện là lưới điện tại khu vực đấu nối phải bảo đảm khả năng tiếp nhận, đồng thời việc mua bán phải đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn lưới điện và phương thức vận hành hệ thống điện.

EVN cho biết Nghị định 243 không quy định một mức trần cụ thể đối với tỷ lệ mua điện dư trong trường hợp này. Do đó, bên mua và bên bán có thể thỏa thuận tỷ lệ mua bán dựa trên khả năng tiếp nhận của lưới điện, điều kiện vận hành an toàn và phương thức vận hành hệ thống điện.

Sau ngày 31/12/2030, tỷ lệ mua điện dư sẽ thực hiện theo mức tối đa 50% theo quy định.

Bộ Công Thương cũng đã đề nghị UBND các tỉnh, thành nghiên cứu, báo cáo HĐND cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Các địa phương được yêu cầu xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống lưu trữ điện (BESS).