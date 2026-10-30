Chốt giá vàng hôm nay ngày 30/10 giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 30/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 30/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 141,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 30/10, giá vàng trong nước ngày 30/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 30/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 30/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 30/10, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 30/10, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 136 –140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,2 – 140,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 30/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 61 USD/ounce, xuống mức 3.962 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.039 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới kéo dài đà suy yếu, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và căng thẳng Trung Đông gia tăng trở lại củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Diễn biến này khiến giá kim loại quý đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% trong tháng 10, khi giao tranh tại Trung Đông tái diễn khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo ngân hàng ANZ, vàng cũng tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng, khi nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.962 USD/ounce (tương đương khoảng 124,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 30/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 30/10, giá vàng ngày 31/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.