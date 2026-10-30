Dân xã này ở Hà Tĩnh, đưa chim yến về nuôi ở vùng bãi ngang,làm giàu từ thứ bổ dưỡng ví như “vàng trắng”  

Gần 8 năm tìm hiểu kỹ thuật, gây dựng nghề nuôi chim yến trên vùng bãi ngang

Năm 2025, anh Nguyễn Đình Điệp quyết định đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến tại thôn Quyết Tiến, xã Đồng Tiến.

Đây là bước đi được anh chuẩn bị từ nhiều năm trước, sau quá trình gần 8 năm nghiên cứu, tìm hiểu và thử nghiệm kỹ thuật dẫn dụ chim yến tại nhà riêng ở phường Thành Sen.

Quãng thời gian này giúp anh tích lũy kiến thức về tập tính sinh sống, khả năng làm tổ của chim yến, đồng thời tìm hiểu cách thiết kế không gian, sử dụng âm thanh dẫn dụ và duy trì môi trường phù hợp để đàn yến ở lại, sinh sản.

Anh Nguyễn Đình Điệp mạnh dạn đầu tư nhà nuôi chim yến tại xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), khai thác lợi thế vùng bãi ngang, mở hướng phát triển kinh tế mới. Ảnh: LH

Với anh Điệp, quyết định đầu tư tại Đồng Tiến không đơn thuần xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một mô hình kinh tế mới, mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc điều kiện thực tế và khả năng làm chủ kỹ thuật.

Nhận thấy khu vực thôn Quyết Tiến có không gian rộng, thoáng đãng, điều kiện sinh thái tương đối thuận lợi, anh đã đầu tư xây dựng nhà nuôi yến trên diện tích gần 150m2.

Công trình được thiết kế khép kín, hạn chế ánh sáng, duy trì không gian tối và yên tĩnh tương đối giống môi trường tự nhiên của chim yến. Hệ thống âm thanh dẫn dụ được lắp đặt đồng bộ, kết hợp các thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm nhằm kiểm soát điều kiện bên trong nhà yến.

Nhà nuôi chim yến được thiết kế khép kín, hạn chế ánh sáng, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống âm thanh dẫn dụ, tạo môi trường thuận lợi để chim yến làm tổ, sinh sản. Ảnh: LH

Theo anh Nguyễn Đình Điệp, nuôi chim yến là nghề đòi hỏi sự kiên trì, am hiểu kỹ thuật và khả năng theo dõi môi trường thường xuyên.

Từ cách bố trí các thanh gỗ làm nơi chim đậu, xây tổ đến việc lắp đặt hệ thống âm thanh, thông gió, điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm, tất cả đều phải được tính toán phù hợp với tập tính của loài chim này.

Trong đó, nhiệt độ cần duy trì khoảng 26-30 độ C, độ ẩm từ 75-85%. Không gian phải đủ yên tĩnh, ánh sáng mờ và thông thoáng để tạo điều kiện thuận lợi cho chim yến cư trú, sinh sản.

Những thông số này cần được theo dõi, điều chỉnh thường xuyên, bởi sự thay đổi của môi trường có thể ảnh hưởng đến khả năng dẫn dụ và giữ đàn.

“Nuôi yến không tốn tiền mua con giống hay thức ăn nhưng ngoài chi phí xây dựng ban đầu, người nuôi phải thực sự đam mê, có kiến thức và nắm vững kỹ thuật mới có thể thành công”, anh Nguyễn Đình Điệp chia sẻ.

Sau thời gian đầu tư, vận hành và dẫn dụ, chim yến đã về làm tổ, đẻ trứng, từng bước duy trì đàn. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường nhà yến bước đầu đáp ứng điều kiện sinh sống của loài chim này.

Theo anh Nguyễn Đình Điệp, nhà nuôi chim yến được trang bị hệ thống dẫn dụ, thông gió và kiểm soát môi trường đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để chim yến làm tổ, sinh sản. Ảnh: LH

Tuy nhiên, để đàn yến phát triển ổn định, duy trì khả năng sinh sản và tạo nguồn thu bền vững, người nuôi vẫn cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc môi trường và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Với quy mô hiện tại, anh Nguyễn Đình Điệp dự kiến khoảng 3 tháng thu hoạch một lần, sản lượng ước đạt khoảng 300 tổ, tương đương gần 3kg yến thô.

Tổ yến có giá bán từ 1,8-2 triệu đồng/100g, mở ra tiềm năng tạo giá trị kinh tế đáng kể nếu đàn yến phát triển ổn định và sản lượng đáp ứng kỳ vọng.

Chế biến sâu, xây dựng thương hiệu yến sào Hà Tĩnh, hướng tới OCOP 3 sao

Không dừng lại ở việc thu hoạch và bán tổ yến thô, anh Nguyễn Đình Điệp lựa chọn hướng đi dài hơi hơn là chủ động chế biến sâu, hoàn thiện sản phẩm và từng bước xây dựng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, anh đã đầu tư khu sản xuất, chế biến các sản phẩm yến sào, chú trọng mẫu mã và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Sản phẩm yến sào do anh sản xuất hiện đã có thị trường tương đối ổn định tại Hà Tĩnh.

Môi trường nuôi chim yến cần duy trì nhiệt độ 26-30°C, độ ẩm 75-85%, không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ và thông thoáng để chim sinh trưởng, làm tổ ổn định.

Đây là cơ sở để anh tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao giá trị thương mại và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Hiện anh Điệp đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đưa sản phẩm tham gia chương trình OCOP 3 sao.

Nếu được công nhận, đây sẽ là cơ hội để sản phẩm được chuẩn hóa hơn về chất lượng, quy trình sản xuất, bao bì và khả năng truy xuất nguồn gốc, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Yến sào Hà Tĩnh được chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và xây dựng thương hiệu, hướng tới tham gia chương trình OCOP 3 sao, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: LH

Việc chủ động chế biến sâu có ý nghĩa quan trọng đối với mô hình nuôi yến. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường tổ yến thô, người sản xuất có thể gia tăng giá trị nhờ phát triển sản phẩm hoàn chỉnh, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, tạo giá trị gia tăng và gắn sản xuất với thị trường.

Từ thực tế mô hình của anh Điệp có thể thấy, lợi thế tự nhiên chỉ là điều kiện ban đầu; để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, người sản xuất cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo hướng bài bản.

Đặc biệt, việc liên kết các khâu từ nuôi, thu hoạch, chế biến đến xây dựng thương hiệu sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thay vì chỉ khai thác lợi ích trước mắt.

Hiện anh Nguyễn Đình Điệp đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm yến sào tham gia chương trình OCOP 3 sao tại Hà Tĩnh. Ảnh: LH

Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, cho biết: “Phát triển nghề nuôi chim yến là hướng đi mới, phù hợp với tiềm năng và điều kiện tự nhiên của địa phương.

Việc tận dụng lợi thế vùng bãi ngang, mạnh dạn đầu tư công nghệ dẫn dụ, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và từng bước chế biến sâu sản phẩm cho thấy tư duy sản xuất bài bản, nhạy bén. Đây không chỉ là mô hình mang lại giá trị kinh tế mà còn mở thêm hướng phát triển sinh kế ở địa phương”.