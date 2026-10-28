Harry Kane giành Quả Bóng Vàng thiếu thuyết phục, danh hiệu lớn không còn quan trọng?

Không có siêu sao nổi bật

Lamine Yamal (Barcelona) không kiến tạo, không ghi bàn, thậm chí không sút được quả nào đúng hướng khung thành, trong trận đấu đáng chú ý gần đây nhất – trận El Clasico nổi tiếng ở giải La Liga (Barcelona thua Real Madrid 1-2).

Đã vậy, khoảnh khắc đáng nhớ nhất về Yamal trong trận đấu quan trọng ấy lại là pha bóng khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc, không hiểu vì sao “thần đồng” lại có thể xử lý bóng như vậy. Cơ hội ghi bàn còn rõ hơn cả phạt đền, khi Yamal có bóng đối diện thủ môn ở cự ly chỉ 6m, xung quanh hoàn toàn không có đối thủ nào nữa. Và anh sút ra ngoài, chệch cột… khoảng 2m!

Đấy dĩ nhiên không phải là pha bóng, hoặc trận đấu, làm cho Yamal trượt “Quả Bóng Vàng 2026”. Nhưng, đấy là một hình ảnh đầy tính biểu tượng: ngay cả Yamal cũng không xứng đáng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới trong năm nay.

Đây là năm của World Cup – giải đấu thường được xem là căn cứ lớn để người ta bầu chọn “Quả Bóng Vàng”. Tại giải đấu ấy, Yamal thậm chí còn đứng sau đồng đội Pau Cubarsi, khi FIFA trao giải thưởng “phụ”: cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tây Ban Nha vô địch World Cup, nhưng Yamal chỉ khởi đầu từ… ghế dự bị, do anh đã chấn thương phải vắng bóng từ tháng 4 và chưa đủ phong độ để đá chính vào tháng 6.

FIFA trao giải cầu thủ hay nhất World Cup 2026 cho Rodri. Nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha này chỉ xuất hiện 33 lần, ở mọi giải đấu cộng lại, trong màu áo CLB Man City mùa bóng vừa qua. Có hẳn hai giai đoạn dài Rodri vắng bóng vì chấn thương. Man City mất ngôi vô địch Premier League về tay Arsenal và bị loại từ khá sớm ở Champions League.

Còn ai nữa, trong hàng ngũ các ngôi sao sáng giá nhất thế giới trong năm nay (nói chính xác là trong mùa bóng 2025-2026, kể cả World Cup 2026)? Kylian Mbappe trắng tay hoàn toàn trong màu áo Real Madrid và đấy là lần thứ hai liên tiếp Real không giành được danh hiệu nào. Ngôi sao người Pháp đi vào lịch sử khi lần thứ hai đoạt được danh hiệu vua phá lưới World Cup.

Thật ra, không thể thống kê cho hết các kỷ lục hoặc cột mốc lịch sử tại kỳ World Cup vừa qua – kỷ lục rẻ như bèo! Chức vua phá lưới của Mbappe làm hỏng hào quang của các ngôi sao khác (ví dụ như Lionel Messi), hơn là tạo vinh quang cho chính anh.

Messi “kéo” cả đội tuyển Argentina một cách tuyệt vọng, rồi cũng thúc thủ như một lẽ đương nhiên trong trận chung kết. Và Messi thường xuyên sút hỏng phạt đền! Thứ bóng đá tầm CLB của anh – trong màu áo CLB Inter Miami ở giải MLS của Mỹ - thì không đáng được xét đến.

Nguyên nhân lớn giúp Kane chiến thắng

Tóm lại, đây là năm mà danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong làng cầu thế giới không có ứng cử viên nào thật sự vượt trội. Chẳng phải Harry Kane không xứng đáng. Anh thể hiện khả năng ghi bàn một cách tuyệt vời và đều đặn trong suốt mùa bóng vừa qua.

Nhưng anh không có nhiều khoảnh khắc rực rỡ, không có những trận đấu lớn để tỏa sáng và gây ấn tượng, không có chiến tích phi thường nào. Có lẽ, Kane nhỉnh hơn mọi siêu sao ở chỗ anh có ít “điểm trừ” nhất. Và bây giờ, Kane trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 đoạt “Quả Bóng Vàng” khi chưa bao giờ vô địch World Cup, Euro hoặc bất kỳ chiếc cúp châu Âu tầm CLB nào.

Kane cũng là cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm đoạt “Quả Bóng Vàng”. Hồi năm 2001, đồng hương của anh là Michael Owen ít ra cũng vừa đoạt cúp UEFA cùng Liverpool khi được trao giải.

Có một nguyên nhân vô cùng quan trọng giúp Kane đoạt “Quả Bóng Vàng 2026”, liên quan đến Bayern Munich. Nhưng trước tiên, hãy nhắc lại xuất phát điểm của Kane ở Bayern, như một sự trớ trêu đến mức tận cùng, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống.

Gần như toàn bộ thanh xuân của Harry Kane gắn chặt với màu áo CLB duy nhất là Tottenham. Đến tận 30 tuổi anh vẫn chưa có danh hiệu vô địch nào là vì điều này. Muốn có danh hiệu, Kane đành chuyển sang Bayern Munich – đội bóng coi như đảm bảo cho anh chức vô địch Bundesliga hoặc cúp quốc gia Đức.

Lạ thay, ở nơi mà Bayern coi như không có đối thủ xứng tầm, Kane cũng lại trắng tay trong mùa đầu tiên (2023-2024). Người ta thậm chí diễu cợt: Kane “ám” Bayern đến nỗi làm cho “hùm xám” mất luôn cái chức vô địch “mặc nhiên”, sau khi đội này vô địch Bundesliga suốt 11 năm liên tiếp.

Bây giờ, số phận đã đảo chiều. Ở tuổi “băm”, Kane ngày càng thành công. Bây giờ thì anh đã có danh hiệu cá nhân cao quý nhất ở tuổi 33. Đây có thể là danh hiệu quan trọng nhất trong cả sự nghiệp bóng đá của Kane. Nhưng, có một điều ít được bàn đến: “Quả Bóng Vàng 2026” có lẽ còn quan trọng với Bayern hơn là với Kane. Đây chính là nguyên nhân lớn giúp Kane có được vinh quang này. Bayern đã cố hậu thuẫn, vận động, đấu tranh tới cùng, để Kane chiến thắng!

Giám đốc thể thao Max Eberl, giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen, chủ tịch Herbert Hainer, chủ tịch danh dự Uli Hoeness hoặc HLV trưởng Vincent Kompany đều không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tuyên bố đình đám về “hiện tượng Harry Kane” trong mùa vừa qua.

Càng gần thời điểm “chốt sổ”, họ càng mạnh mẽ tuyên bố, như thể Kane đã thật sự chiến thắng. Gần như hàng ngày, các quan chức Bayern (và cả báo chí Anh, dĩ nhiên) luôn “nhắc” những người bỏ phiếu, về sự xuất sắc của Kane trong mùa vừa qua!

Kinh nghiệm “thương đau”: Bayern không hề làm thế hồi năm 2013, khi Franck Ribery tỏa sáng rực rỡ, đem về cho Bayern “cú ăn ba” đầu tiên trong lịch sử. Rút cuộc, Cristiano Ronaldo chiến thắng, dù không có thành tích nào đáng kể. Sau này, Robert Lewandowski của Bayern cũng thua Lionel Messi một cách tương tự. Lewandowski chuyển sang Barcelona vì nghĩ rằng anh không gây đủ ấn tượng cho giới quan sát nếu chơi bóng ở Bundesliga.

Thế là Bayern thay đổi chiến lược quảng bá thương hiệu. Năm nay, nước Đức không có bất kỳ đại diện nào lọt được vào danh sách đề cử “Quả Bóng Vàng” (gồm 30 cầu thủ). Nhưng “Quả Bóng Vàng” lại được trao cho một cầu thủ của Bayern Munich!

Danh hiệu vô địch lớn không còn quan trọng nữa?

Bầu chọn, suy cho cùng, là một việc làm luôn gây tranh cãi. Ngay từ lần đầu trao giải, đã là như vậy. Stanley Matthews gặt hái những gì trong năm 1956, để người ta phải trao “Quả Bóng Vàng” đầu tiên cho ông, khi Matthews đã 41 tuổi? Lionel Messi (vô địch La Liga) thắng Wesley Sneijder (vô địch Champions League, vào chung kết World Cup) vào năm 2010 cũng là kết quả hết sức nực cười.

Nhưng tóm lại, chiến thắng vẫn là chiến thắng. Những người cầm phiếu ghi tên Messi, Yamal hay Kane là quyền của họ. Điều quan trọng là phải biết cách vận động, như chiến lược vận động mạnh mẽ vừa qua của Bayern Munich.

Ngoài sự vận động của Bayern, việc “Quả Bóng Vàng 2026” được trao cho Harry Kane dường như đang gợi lên một xu hướng mới trong lĩnh vực bầu chọn. Chức vô địch lớn, dù là World Cup hay Champions League, xem ra không còn quá quan trọng nữa.

Không chỉ vô địch Champions League trong mùa vừa qua, Paris SG còn trở thành CLB đầu tiên ngoài Real Madrid bảo vệ thành công ngôi cao ở đấu trường này. Đấy là cuộc cách mạng vĩ đại về chuyên môn bóng đá, xét trên hoàn cảnh Paris SG trước đó chưa bao giờ vô địch cúp C1/Champions League.

Nhưng cầu thủ Paris SG được xếp hạng cao nhất ở cuộc bình chọn “Quả Bóng Vàng 2026”, Khvicha Kvaratskhelia, chỉ đứng thứ 6. Vô địch Champions League đã vậy, huống hồ là chức vô địch Premier League (cũng rất quan trọng) của Arsenal. Đại diện Arsenal được xếp hạng cao nhất chỉ đứng thứ 15.

Với Harry Kane, hầu như tất cả những ai quan tâm đều chỉ mổ xẻ hiệu quả ghi bàn tuyệt vời của anh, hơn là bàn về ngôi vô địch Bundesliga của Bayern Munich. Trong lối chơi có tính đồng đội rất cao, nặng về chiến thuật, của Paris SG hoặc đội tuyển Tây Ban Nha (vô địch World Cup 2026), có vẻ như không còn chỗ để người ta tôn vinh tài năng cá nhân nữa.

Từ năm 1994 trở về trước, France Football chỉ trao “Quả Bóng Vàng” cho các cầu thủ có quốc tịch châu Âu, nên sức nặng của chức vô địch World Cup coi như vô nghĩa, khi các đội Nam Mỹ vô địch. Ngay sau khi bãi bỏ giới hạn này, lập tức “Quả Bóng Vàng” thuộc về các cầu thủ vô địch World Cup trong 3 lần giải liên tiếp (Zinedine Zidane năm 1998, Ronaldo năm 2002, Fabio Cannavaro năm 2006).

Nhưng từ đó đến nay, chỉ có 1 lần “Quả Bóng Vàng” được trao cho nhà vô địch World Cup: Lionel Messi năm 2023 (World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm, khi cuộc bầu chọn đã khóa sổ).