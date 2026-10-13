4 tổ ấm xa hoa của vợ chồng Messi

Sau trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina, cuộc sống của Messi tiếp tục được chú ý, trong đó có những bất động sản anh cùng Antonela xây dựng qua nhiều năm. Biệt thự ở Barcelona đề cao sự riêng tư, căn nhà tại Argentina gắn với quê hương, biệt thự Ibiza mang màu sắc nghỉ dưỡng, còn bất động sản ở Florida thể hiện cuộc sống của Messi tại Mỹ.

Căn nhà ở Castelldefels, Barcelona

Gia đình Messi ở căn nhà tại Barcelona. Ảnh: Instagram

Messi và Antonela mua căn nhà đầu tiên vào năm 2010 tại Castelldefels, khu dân cư cao cấp cách Barcelona khoảng 25 phút lái xe. Sau nhiều lần mở rộng, khu đất hiện rộng khoảng 10.000 m2 và ngôi nhà được thiết kế lại theo nhu cầu của gia đình.

Biệt thự có nhiều tầng với kiến trúc hiện đại, gồm bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời, spa, phòng gym và thư viện. Gia đình còn có các khu vui chơi cho ba con trai Thiago, Mateo và Ciro, cùng sân bóng đá và sân padel.

Ngôi nhà có view toàn cảnh nhìn ra cả đồi núi và vùng biển Địa Trung Hải. Ảnh: Instagram

Khu vườn rộng là điểm nổi bật của bất động sản này. Nơi đây có các khu tiếp khách, bàn ăn ngoài trời và không gian thư giãn, có tầm nhìn xuống Địa Trung Hải.

Đây là căn nhà gắn với phần lớn thời gian Messi thi đấu cho Barcelona, đồng thời là nơi gia đình anh có những năm tháng đầu tiên cùng nhau nuôi dạy các con.

Căn nhà ở Funes, Argentina

Ba con của Messi vui chơi trong vườn nhà. Ảnh: Instagram

Tại Funes, khu vực nằm gần thành phố Rosario, quê hương Messi, gia đình anh sở hữu một căn nhà mang phong cách hoàn toàn khác.

Nếu biệt thự ở Castelldefels nổi bật với kiến trúc hiện đại, căn nhà tại Argentina được thiết kế gần gũi với thiên nhiên và những nét đặc trưng của vùng quê. Công trình sử dụng đá thô, gỗ tự nhiên và có khu vực nướng thịt, phù hợp với những buổi tụ họp gia đình, bạn bè.

Antonela thư giãn trên bậc thang của ngôi nhà ở Funes. Ảnh: Instagram

Các cửa sổ lớn đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, đồng thời tạo cảm giác khu vườn như nối liền với không gian sinh hoạt. Cách thiết kế này giúp căn nhà mang vẻ ấm cúng thay vì quá chú trọng sự xa hoa.

Dù chủ yếu được sử dụng trong các kỳ nghỉ, bất động sản này vẫn có nhiều tiện nghi cao cấp như bể bơi, rạp chiếu phim riêng, phòng chơi, các khu vực thể thao và gara chứa khoảng 15 ôtô.

Căn biệt thự ở Ibiza

Các ngôi nhà gia đình Messi đều có bể bơi với khu vườn rộng và nhiều cây xanh. Ảnh: Instagram

Tháng 5/2022, Messi mua một biệt thự tại San Josep, Ibiza, với giá khoảng 11 triệu euro. Bất động sản nằm ở khu vực Cala Tarida, trên khu đất rộng khoảng 16.000 m2.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 420 m2 ở tầng chính, cùng tầng hầm và một khu phụ rộng khoảng 38 m2. Bên ngoài có bể bơi, sân cỏ với các khung thành để Messi chơi bóng cùng các con và nhiều cây xanh.

Con trai Messi chơi bóng trong vườn nhà. Ảnh: Instagram

Phong cách của biệt thự Ibiza cũng khác hai căn nhà trên. Những bức tường quét vôi trắng, nhiều sân hiên và không gian ngoài trời tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với mục đích nghỉ dưỡng.

Ngôi nhà có sáu phòng ngủ, sức chứa khoảng 12 người, cùng phòng gym và phòng tiệc có bàn DJ. Không gian được thiết kế để gia đình có thể nghỉ ngơi, giải trí và tận hưởng thời tiết trên đảo.

Căn biệt thự ở Florida

Vợ chồng Messi trong ngôi nhà ở Mỹ. Ảnh: Instagram

Sau khi Messi chuyển sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami, anh và Antonela mua một căn biệt thự tại khu Bay Colony ở Fort Lauderdale, Florida, với giá khoảng 10 triệu USD.

Ngôi nhà được xây dựng năm 1988 và mở rộng vào năm 2000. Bất động sản có diện tích gần 1.000 m2 trên khu đất rộng khoảng 1.765 m2, gồm 10 phòng ngủ, chín phòng tắm, bể bơi lớn, spa và hai cầu tàu dành cho thuyền.

Messi và Antonela bên trong tổ ấm được cho là ở Florida. Ảnh: Instagram

Vị trí của căn nhà cũng được lựa chọn để bảo đảm sự riêng tư. Biệt thự nằm trên một con đường cụt trong khu dân cư có bảo vệ 24 giờ. Bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, kết hợp gỗ, đá và kính. Không gian được bố trí để vừa phục vụ sinh hoạt gia đình vừa thuận tiện cho việc tiếp đón bạn bè, với ánh sáng tự nhiên và các vật liệu cao cấp là điểm nhấn.

Ngoài căn biệt thự ở Fort Lauderdale, Messi còn sở hữu một căn hộ tại Porsche Design Tower và một căn khác ở Sunny Isles, phía bắc Miami.