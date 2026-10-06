Victoria Beckham 'rót' 3 triệu USD phát triển thương hiệu của con gái

Theo Daily Mail, thông tin được tiết lộ trong báo cáo tài chính đầu tiên của H7B Ltd, công ty do Victoria Beckham và cộng sự Oliver Shipton thành lập vào tháng 10/2024, khi Harper mới 13 tuổi.

H7B Ltd - đặt theo chữ cái đầu trong tên Harper Seven Beckham - được thành lập để phát triển thương hiệu chăm sóc da Harlo dành cho tuổi teen. Theo kế hoạch, Harlo sẽ ra mắt vào khoảng nửa cuối năm 2027, nhiều khả năng sau khi Harper hoàn thành các kỳ thi GCSE vào tháng 5 và 6. Cô bé sẽ tròn 16 tuổi vào tháng 7 năm sau.

Harper được cho là sẽ ra mắt thương hiệu Harlo vào cuối năm sau. Ảnh: Instagram

Nguồn tin cho biết Harlo "hoàn toàn không liên quan" đến thương hiệu mỹ phẩm Victoria Beckham Beauty của mẹ và sẽ hoạt động độc lập. Điều này cho thấy Victoria đang đặt kỳ vọng lớn vào khả năng kinh doanh từ Harper.

Các luật sư đại diện Victoria đã nộp đơn đăng ký thương hiệu "Harlo" tại Mỹ. Trước đó, gia đình Beckham từng có ý định sử dụng tên "Haiku by Harper" nhưng không đăng ký thành công.

Ý tưởng xây dựng thương hiệu được cho là xuất phát từ chính Harper. Trong một podcast của Emma Grede hồi đầu năm, Victoria kể con gái từng gặp vấn đề về da sau khi sử dụng nhiều sản phẩm làm đẹp không phù hợp. Harper sau đó nảy ra ý tưởng tự xây dựng một thương hiệu chăm sóc da phù hợp với những cô gái trẻ khác. "Con muốn tạo ra một thương hiệu vì con biết mình muốn gì và không muốn những người khác phải trải qua những gì con gặp phải", Harper nói với mẹ.

Harper và mẹ, nhà thiết kế Victoria Beckham. Ảnh: WWD

Harper hiện làm việc cùng đội ngũ chuyên gia của Victoria để phát triển các sản phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem dưỡng ẩm nhẹ và có thể có thêm son dưỡng môi. Có thông tin cho rằng thương hiệu hướng tới việc cạnh tranh với Rhode Beauty của Hailey Bieber.

Dấu hiệu đầu tiên về kế hoạch kinh doanh của Harper xuất hiện vào tháng 10/2024, khi cô bé viết về mong muốn "tạo ra một thương hiệu tuyệt vời" trong tương lai. Victoria sau đó chia sẻ dòng chữ này trên Instagram.

Đầu năm nay, Harper từng cùng mẹ tới New York trong một chuyến công tác, tham dự các sự kiện liên quan đến việc Victoria hợp tác với Gap và ra mắt nước hoa.

Trong khi đó, Victoria Beckham Holdings - công ty sở hữu các mảng thời trang và làm đẹp của Victoria - đạt lợi nhuận hoạt động 7,3 triệu bảng trong năm 2025, tăng mạnh so với khoản lỗ 1,5 triệu bảng năm trước. Sau thuế, công ty ghi nhận lợi nhuận 2,4 triệu bảng.