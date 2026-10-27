Dòng tiền khổng lồ từ 'siêu concert' Big Bang

Hai đêm concert Big Bang tại Hà Nội cuối tuần qua thuộc chuyến lưu diễn Big Bang 2026-2027 World Tour XX: Cosmos. Sự kiện giải trí thu hút khoảng 85.000-90.000 lượt khán giả, không chỉ là người hâm mộ Việt Nam mà còn có nhiều khán giả quốc tế, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, vận tải và dịch vụ tại Hà Nội.

Chi 20 triệu cho 2 đêm concert

Ông Nguyễn Văn Thọ - CEO nền tảng đặt phòng và tour cá nhân hóa Mustgo - cho biết công suất phòng tại khu vực Mỹ Đình vượt 80%, giá bán tăng khoảng 5-15% tùy khách sạn và tình trạng phòng thực tế. Một số cơ sở chuyển sang bán theo giá khách lẻ thay vì duy trì mức giá dành cho đại lý du lịch như ngày thường.

Khán giả đổ xô về Mỹ Đình xem concert Big Bang. Ảnh: Duy Phạm.

Theo PGS, TS. Nguyễn Văn Thăng Long - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Trường Đại học RMIT Việt Nam, lợi ích quan trọng nhất của concert là tạo ra động lực đủ lớn để người hâm mộ quyết định đến Hà Nội, từ đó kéo theo hàng loạt hoạt động tiêu dùng ngoài sân vận động. Với nhóm du khách này, âm nhạc là lý do khởi hành, nhưng chi tiêu không chỉ dừng ở vé xem biểu diễn mà còn bao gồm hàng không, khách sạn, vận tải, ăn uống, mua sắm và tham quan.

Khán giả Thùy Linh (ở TPHCM) chia sẻ với PV Tiền Phong đặt vé khách sạn, máy bay để chuẩn bị cho concert từ cách đây vài tháng. Theo Thùy Linh, số tiền khoảng 20 triệu đồng cho tất cả các khoản chi không phải con số nhỏ, nhưng xứng đáng. Trong đó, tiền vé máy bay và vé vào xem concert tốn nhiều ngân sách nhất. Về khách sạn, Linh và người bạn đồng hành ưu tiên khách sạn giá rẻ (khoảng 500.000-600.000 đồng/đêm) do không có nhiều yêu cầu về lưu trú.

Sau đêm nhạc, bạn Đỗ Ngọc Hà (ở Hà Nội) cho biết: "Tôi chỉ biết mình đã cháy hết mình và khóc rất nhiều. Giọng tôi khàn đi sau đêm diễn. Chương trình rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy cuộc đời mình rất mãn nguyện".

Nữ khán giả nói rằng đã chi hơn 4 triệu đồng mua vé và hơn 1 triệu đồng để sở hữu lightstick, chưa kể các khoản chi nhỏ khác. Với Hà, số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng so với trải nghiệm nhận được.

Kịch bản doanh thu nghìn tỷ

Dẫn dữ liệu từ Trip.com, ông PGS, TS. Nguyễn Văn Thăng Long cho biết lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các điểm khởi hành trong nước như TPHCM và Đà Nẵng, nhu cầu còn xuất hiện từ Seoul - Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc và Nagoya - Nhật Bản. Ở lĩnh vực lưu trú, nhu cầu đặt phòng trong ngày 23-24/10 tại khu vực quanh Mỹ Đình tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình ngày trong tháng.

Khán giả quốc tế cũng không bỏ lỡ cơ hội xem Big Bang tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ông Long đưa ra kịch bản tổng thu du lịch Hà Nội trong thời gian diễn ra concert có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính dựa trên giả định thành phố đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.

Mức chi tiêu giả định này cao hơn mức bình quân khoảng 3,7 triệu đồng mỗi lượt khách trong dịp BlackPink biểu diễn tại Hà Nội năm 2023. Theo chuyên gia, sự thay đổi về giá dịch vụ sau 3 năm và khả năng chi tiêu của nhóm người hâm mộ Big Bang trưởng thành là những yếu tố được cân nhắc khi xây dựng kịch bản.

Tuy nhiên, ông Long nhấn mạnh đây là phép tính giả định về tổng thu du lịch của thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện, không phải số liệu doanh thu đã được xác nhận và càng không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền này do riêng concert tạo ra.

Tính toán hốt bạc từ các 'siêu concert'

Concert Big Bang cho thấy Hà Nội có thể trở thành điểm đến yêu thích vì trải nghiệm âm nhạc. Hà Nội có những địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn như sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị quốc gia và Trung tâm Triển lãm quốc gia. Hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh, thành trong nước cùng mạng lưới đường bay quốc tế từ Nội Bài giúp thu hút người hâm mộ đến từ nhiều thị trường.

Người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để xem thần tượng biểu diễn. Ảnh: Duy Phạm, Hoàng Tuyên.

Văn hóa thưởng thức concert tại Việt Nam ngày càng phát triển. Khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé, di chuyển giữa các địa phương và dành nhiều ngày cho những chuyến đi gắn với sự kiện âm nhạc. Từ 2 đêm diễn của BlackPink năm 2023 đến Big Bang năm 2026, Hà Nội đã có thêm kinh nghiệm đón tiếp lượng lớn người hâm mộ tại các chương trình quốc tế.

Tuy nhiên, PGS, TS. Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng thị trường khán giả đông đảo mới chỉ là một trong những điều kiện để thu hút các chuyến lưu diễn quốc tế. Theo chuyên gia, thành phố cần triển khai đồng thời hai nhóm giải pháp: Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện và phát triển những sản phẩm du lịch gắn với concert.

Các yêu cầu về hạ tầng biểu diễn, hệ thống bán vé minh bạch, giao thông, an ninh, y tế và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cần được chuẩn bị đồng bộ.

Trong hai đêm diễn, Big Bang liên tục nói cảm ơn khán giả Việt Nam.

Ở khía cạnh du lịch, ông Long đề xuất xây dựng các gói trải nghiệm 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, kết hợp lưu trú, đưa đón, ẩm thực, tham quan và những hoạt động gắn với concert. Thay vì chỉ khai thác nhu cầu phòng nghỉ trong 2 đêm biểu diễn, doanh nghiệp có thể khuyến khích người hâm mộ đến sớm hoặc kéo dài chuyến đi để khám phá Hà Nội.

Một hướng khác là phát triển bản đồ trải nghiệm dành riêng cho khán giả đi concert, kết nối nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, bảo tàng, di tích và các đơn vị cung cấp dịch vụ địa phương.

Thành phố cũng có thể nghiên cứu việc sử dụng vé concert như một hình thức nhận ưu đãi tại những điểm tham quan, cơ sở dịch vụ trong vài ngày trước và sau sự kiện. Cách làm này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú mà còn tạo điều kiện để dòng chi tiêu lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ và những điểm du lịch khác của Hà Nội.

Sức hút của Big Bang cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo chuyên gia, việc quảng bá các sản phẩm du lịch cần bắt đầu ngay từ thời điểm mở bán vé concert, bởi người hâm mộ thường lên kế hoạch di chuyển và đặt phòng từ nhiều tháng trước sự kiện. Nếu chỉ triển khai các chương trình kích cầu sát ngày biểu diễn, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình quyết định của du khách.

Về dài hạn, chuyên gia đề xuất xây dựng lịch sự kiện âm nhạc thường niên, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức, hãng hàng không, khách sạn và doanh nghiệp lữ hành.