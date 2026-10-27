Kính bất ngờ tự vỡ tại gần 300 gia đình trong một khu dân cư ở Trung Quốc

Có lẽ không ai không giật mình khi đang ở trong nhà mà bỗng một tấm kính cửa sổ rạn nứt hoặc vỡ toang dù không có tác động nào.

Và đây là việc có thật, xảy ra tại một khu dân cư ở Trung Quốc. Tình trạng kính tự vỡ đã xảy ra ở hàng trăm gia đình, khiến nhiều người lo lắng.

Gần 300 hộ dân phản ánh kính tự vỡ

Nhiều chủ nhà tại khu dân cư Ấn Tượng Thời Đại ở thành phố Quảng Châu đã thông báo rằng kính trong nhà họ thường xuyên bị vỡ trong thời gian gần đây.

Khu dân cư bị ảnh hưởng: Có thể nhìn thấy một số tấm kính rạn nứt. Ảnh: Sina

Ước tính ban đầu là gần 300 hộ gia đình trong khu dân cư đã gặp tình trạng này. Người dân lo ngại không chỉ vì tốn tiền thay kính mới mà còn vì việc này gây mất an toàn nghiêm trọng.

Nhưng phía quản lý khu dân cư nói giờ đã hết thời hạn bảo hành nên chủ đầu tư không chịu trách nhiệm nữa.

Nguyên nhân vẫn chưa được xác định

Cơ quan phụ trách nhà ở tại khu vực này cho biết đã có hồ sơ chứng nhận chất lượng kính của dự án. Nhưng do nguyên nhân kính cường lực tự vỡ khá phức tạp nên chưa thể xác định cụ thể vì sao kính tự vỡ ở nhiều gia đình đến vậy, theo trang China.com.

Kính thường xuyên tự vỡ tại một khu dân cư ở Trung Quốc khiến người dân ở khu vực này lo lắng. Ảnh: The Paper

Trang The Paper giải thích, kính cường lực tự vỡ thường có hai lý do: Một là tạp chất trong kính cộng với sự thay đổi nhiệt độ tự nhiên - đây là vấn đề không thể loại bỏ hoàn toàn; hai là ứng suất liên quan đến quá trình lắp đặt. Ngay cả các sản phẩm chất lượng cao cũng có thể có tỉ lệ tự vỡ là 1 - 3 tấm/1.000 tấm.

Tuy nhiên, những lý do này khó có thể được dùng để giải thích cho việc kính tự vỡ tại gần 300 gia đình ở cùng một khu.

Sự việc kính tự vỡ xảy ra ở nhiều căn hộ trong cùng một khu dân cư. Ảnh: Zhengguannews

Và vì hiện tại chưa xác định được nguyên nhân, tạm thời cơ quan chức năng đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà rà soát các vị trí bị hư hại và lắp đặt biển cảnh báo. Còn phương án giải thích vấn đề sẽ được thảo luận sau.