Bán 'khóa học làm giàu' 1,5 tỷ đồng: 'Master Anh Đức' là ai, đang kinh doanh gì?

Khoá học làm giàu gần 1,5 tỷ "ưu đãi" còn 300 triệu

Những ngày gần đây, một bức ảnh chụp tấm biển hoặc banner quảng cáo về khóa học làm giàu với mức học phí lên tới 1,5 tỷ đồng đang được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Một khoá học làm giàu với giá gần 1,5 tỷ đồng được lan truyền trên mạng xã hội.

Mặc dù mức giá công khai lên tới gần 1,5 tỷ đồng, nhưng đơn vị quảng cáo này lại đưa ra mức ưu đãi vô cùng hấp dẫn với người dùng nếu đăng ký ngay lập tức sẽ được giảm giá còn 300 triệu đồng, tức rẻ hơn gấp 5 lần mức giá niêm yết.

Được biết, người bán khoá học nói trên có tên là Nguyễn Anh Đức (hay còn được biết đến với tên gọi khác là "Master Anh Đức"). Trên trang cá nhân, người này giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes.

Nguyễn Anh Đức và phần giới thiệu trên các website rao bán khoá học.

Từ lâu, việc các "bậc thầy" truyền cảm hứng, các chuyên gia tài chính tự phong xuất hiện trên các nền tảng số với những lời hứa hẹn đổi đời nhanh chóng không còn là chuyện lạ.

Ngay sau khi bức ảnh trên được lan truyền khắp mạng xã hội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã lập tức phát đi cảnh báo về việc "Chuyên gia 'vẽ giấc mơ làm giàu' trên không gian mạng".

Theo Cục An ninh mạng, những lời quảng cáo về cơ hội làm giàu nhanh, thu nhập vượt trội hay các khóa học kinh doanh với giá trị hàng trăm triệu đồng đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin thiếu minh bạch, lôi kéo người tham gia các mô hình kinh doanh không hiệu quả, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh thành công, danh xưng chuyên gia, những câu chuyện làm giàu hoặc phản hồi được dàn dựng để tạo lòng tin, thúc đẩy tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng và khiến người xem đưa ra quyết định khi chưa tìm hiểu đầy đủ. Việc quảng bá khóa học có giá trị cao không mặc nhiên là hành vi lừa đảo, nhưng người dân cần thận trọng trước những cam kết thu nhập thiếu căn cứ, thông tin mập mờ về quyền lợi và các yêu cầu chuyển tiền bất thường", Cục An ninh mạng nhấn mạnh.

Trên thực tế, thị trường hiện nay cũng có không ít các doanh nghiệp. Đơn cử là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) - doanh nghiệp chuyên bán khóa học làm giàu, đầu tư tài chính. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang tiền thân là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo quyết định năm 2007 của Nhà xuất bản Giáo dục. Kể từ năm 2020, sau khi chuyên gia dạy về đầu tư, kinh doanh nổi tiếng Nguyễn Thành Tiến lên làm Chủ tịch HĐQT, công ty chuyển đổi sang hoạt động đào tạo kỹ năng tư duy, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý thời gian; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Ông Nguyễn Thành Tiến còn được biết đến với vai trò là diễn giả truyền cảm hứng, chia sẻ về phương pháp đầu tư, làm giàu cũng như tổ chức hàng trăm khóa học hội thảo về bán hàng, marketing. Giá các khóa học dao động từ vài trăm nghìn đến cả trăm triệu đồng.

Nguyễn Anh Đức đang kinh doanh gì?

Theo tìm hiểu, Nguyễn Anh Đức hiện đang đứng tên và đứng sau nhiều doanh nghiệp liên quan tới giáo dục và bất động sản.

Đầu tiên là Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2023, trụ sở đóng tại Hà Nội.

Thời điểm thành lập, Pal Academy có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Anh Đức góp 535 triệu, sở hữu 26,75% cổ phần. Các cổ đông còn lại gồm: Nguyễn Trường Sơn 25,75% cổ phần; Hoàng Văn Thắng và Vũ Tiến Đạt sở hữu 23,75% cổ phần/người.

Cơ cấu cổ đông của Pal Academy.

Đến tháng 4/2025, Pal Academy nâng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên thành 5 tỷ đồng. Tổng số lao động theo đăng ký của doanh nghiệp là 5 người.

Sở hữu lượng cổ phần lớn nhất trong 4 cổ đông sáng lập, Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993) đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Pal Academy.

Bên cạnh Pal Academy, Nguyễn Anh Đức cũng đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Master Life được thành lập vào tháng 6/2025, với số vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Tại pháp nhân này, Nguyễn Anh Đức góp 720 triệu đồng, sở hữu 36% cổ phần; các cổ đông còn lại gồm: Nguyễn Trường Sơn và Hoàng Văn Thắng, mỗi người sở hữu 32% cổ phần.

Cơ cấu cổ đông của Master Life.

Tại ngày 13/5/2026, Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life công bố có tổng số lao động là 3 người.

Chưa hết, trên các website quảng cáo và rao bán khoá học, Nguyễn Anh Đức cũng được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes.

Địa ốc Palhomes tự giới thiệu đã hoạt động từ tháng 2/2020, với quy mô hơn 200 nhân sự, hơn 1.000 sản phẩm đã bán, hơn 100 dự án đã triển khai và có hơn 80 đối tác trên khắp cả nước.

Theo tìm hiểu, Địa ốc Palhomes có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng và do 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Nguyễn Anh Đức sở hữu 36% cổ phần; Vũ Tiến Đạt sở hữu 6%; Nguyễn Trường Sơn và Đinh Ngọc Tú sở hữu 29% cổ phần/người.

Tháng 8/2021, Địa ốc Palhomes nâng vốn điều lệ lên thành 5 tỷ đồng và tiếp tục nâng vốn điều lệ lên thành 10 tỷ đồng vào tháng 4/2025.

Tại Địa ốc Palhomes, Nguyễn Anh Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, còn Nguyễn Trường Sơn đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc. Cả 2 đều đứng tên là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài Địa ốc Palhomes, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Trường Sơn cũng là những cổ đông sáng lập nên Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Palhomes. Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 6/2025 với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông sáng lập của Bất động sản Palhomes gồm: Nguyễn Anh Đức góp 1,8 tỷ đồng, sở hữu 36% cổ phần; Nguyễn Trường Sơn và Hoàng Văn Thắng, mỗi người sở hữu 32% cổ phần.

Cơ cấu cổ đông của Bất động sản Palhomes.

Tại Bất động sản Palhomes, người được giao trọng trách Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1993).