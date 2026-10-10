David Beckham sắp có chương trình mới trên Netflix

"Sau bộ phim tài liệu Beckham trên Netflix, anh ấy đang thực hiện thêm nhiều tập phim với kênh này. David Beckham và Netflix đang làm một chương trình khác, điều này thực sự tuyệt vời", Jamie Salter, đối tác thương hiệu của Beckham, nói tại Hội nghị Lãnh đạo ở Stamford Bridge hôm 7/10 (giờ địa phương).

Theo Daily Mail, hiệu ứng từ bộ phim tài liệu trên Netflix năm 2023 đã giúp công việc kinh doanh của cả Becks lẫn Vic "tăng vọt". "Chắc chắn bạn sẽ thấy anh ấy tạo ra nhiều nội dung hơn nữa. Nội dung chính là yếu tố truyền tải thông điệp đến người tiêu dùng", Jamie Salter cho hay.

David Beckham trong phim tài liệu Beckham thực hiện cùng Netflix, công chiếu năm 2023. Ảnh: Netflix

Tờ The Sun cho biết David Beckham đã "nhận được khoản tiền 38,5 triệu bảng Anh từ các hoạt động kinh doanh thể thao, thời trang và truyền thông nhờ World Cup 2026 và giúp công ty đạt được lợi nhuận trước thuế kỷ lục".

Loạt phim của David Beckham trên Netflix ra mắt vào tháng 10/2023, thu hút 3,8 triệu người xem trong tuần đầu tiên. Beckham đề cập đến nhiều cột mốc cá nhân và sự nghiệp của cựu đội trưởng tuyển Anh.

Bà xã của Beckham, NTK Victoria, cũng phát hành phim tài liệu gồm 3 tập vể bản thân, công chiếu hồi tháng 10/2025. Loạt phim của Vic kể về sự nghiệp của cô từ khi còn là thành viên nhóm Spice Girls đến khi trở thành một nhà thiết kế thời trang cũng như cuộc sống gia đình. Hai loạt phim này có chung một nhóm sản xuất.

Gia đình Becks đến dự buổi ra mắt phim tài liệu Beckham hồi tháng 10/2023. Thời điểm này vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola vẫn còn gắn bó với gia đình, còn cậu hai Romeo đang hẹn hò người mẫu Anh Mia Regan (ngoài cùng, phía trái). Ảnh: EPA - EFE

Bên cạnh những khởi sắc trong công việc kinh doanh, khoảng hai năm qua nhà Becks thu hút sự chú ý bởi sự xa cách của vợ chồng con trai cả cùng những mâu thuẫn mãi chưa có dấu hiệu hòa giải.

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Sau khi giải nghệ năm 2013, Becks tiếp tục để lại dấu ấn tại bóng đá Mỹ với vai trò đồng sở hữu Inter Miami CF. Dưới sự điều hành của anh, đội bóng này chiêu mộ siêu sao Lionel Messi và giành chức vô địch MLS mùa trước. Ngoài bóng đá, Becks còn lấn sân sang lĩnh vực giải trí khi đồng sáng lập công ty sản xuất nội dung Studio 99 vào năm 2019. Tên tuổi của David Beckham cũng gắn liền với đời sống giải trí toàn cầu kể từ khi kết hôn với Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls.

Ở tuổi 51, bên cạnh công việc kinh doanh từ thương hiệu cá nhân, Becks dành nhiều thời gian cho sở thích trồng trọt, chăn nuôi.

Giữa tháng 5, David Beckham trở thành người đầu tiên trong nhóm VĐV, cựu VĐV Anh quốc sở hữu khối tài sản vượt mốc một tỷ bảng, theo danh sách người giàu Sunday Times 2026. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản ròng của gia đình Beckham lên tới 1,185 tỷ bảng. Siêu sao người Anh sở hữu danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra nguồn thu lớn mỗi năm.

Tháng 6 vừa qua, Beckham được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, ghi nhận những đóng góp giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Năm ngoái, Becks được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động cộng đồng.